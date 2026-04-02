Trung vệ người Anh bị truất quyền thi đấu vì tình huống kéo ngã Evanilson trong vòng cấm.

Maguire cực kỳ bức xúc, phản đối quyết định của trọng tài chính Stuart Atwell trước khi buông những lời lẽ không hay với trọng tài thứ tư.

Liên đoàn bóng đá Anh ra thông báo: "Có cáo buộc Harry Maguire xử sự không đúng mực và xúc phạm trọng tài thứ tư sau khi bị đuổi khỏi sân.

Trung vệ 33 tuổi này có thời hạn đến ngày 2/4 để đưa ra phản hồi với FA."

Với tấm thẻ đỏ cuối trận gặp Bournemouth, Maguire sẽ bị cấm thi đấu một trận do cản trở tình huống ghi bàn trực tiếp hướng về khung thành.

Tuy nhiên, với cáo buộc mới nhất từ Liên đoàn bóng đá Anh, nhiều khả năng án treo giò của Maguire sẽ tăng lên từ 2 đến 3 trận.

Chắc chắn hậu vệ tuyển Anh sẽ vắng mặt ở trận đấu với Leeds. Sau đó, Quỷ đỏ có chuyến làm khách được dự báo khó khăn đến sân Stamford Bridge của Chelsea.

MU thiếu cựu đội trưởng trong bối cảnh hai trung vệ quan trọng khác là De Ligt và Lisandro Martinez vẫn đang phải vật lộn với chấn thương.