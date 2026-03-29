MU, Real Madrid và Bayern Munich đều dành sự quan tâm đặc biệt cho Cole Palmer - tiền vệ đang được định giá 150 triệu bảng Anh.

Cầu thủ 23 tuổi hiện đang khá thất vọng về sự thay đổi chiến thuật của Chelsea - khiến anh bị tước đi nhiều không gian hoạt động trên sân.

Cole Palmer nhớ cảm giác được chơi cùng Nicolas Jackson - tiền đạo đang được cho mượn tại Bayern Munich.

Tốc độ cùng khả năng di chuyển của Jackson bổ sung hoàn hảo cho kỹ năng của Palmer, giúp anh ghi 18 bàn và có 14 pha kiến tạo mùa giải trước.

Cá nhân chàng tuyển thủ Anh cũng sa sút phong độ mùa này do thường xuyên vật lộn với chấn thương háng và ngón chân.

Chelsea hiện đứng thứ 6 ở Ngoại hạng Anh và đối diện nguy cơ không được dự Champions League mùa tới. Viễn cảnh ấy xảy ra sẽ làm tổn hại thêm hy vọng giữ chân Cole Palmer - vốn là fan ruột MU từ nhỏ.

Đội bóng thành London coi Palmer là "báu vật" không thể đụng đến và anh vẫn còn hợp đồng đến năm 2033.

Thế nhưng, nếu cá nhân Cole Palmer quyết chí ra đi, Chelsea có thể buộc phải chấp nhận phương án bán người, thu về khoản phí chuyển nhượng cao.

Tiền vệ sinh ra ở Manchester đánh tiếng sẵn sàng gia nhập MU, dù những vị trí ưu tiên chuyển nhượng hè tới của Quỷ đỏ là tiền vệ trung tâm và hậu vệ cánh trái.