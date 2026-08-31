cúp Premier League nguyên bản trở lại Việt Nam. Trong lần ghé thăm này, biểu tượng danh giá của bóng đá Anh chỉ lưu lại ít ngày và mở cửa tự do cho công chúng đến chiêm ngưỡng ngày 30/8 trong sự kiện diễn ra tại phố đi bộ Trần Nhân Tông (Hà Nội).