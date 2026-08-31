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Á hậu Huyền My từng nhiều năm gắn bó, và gây nhiều thiện cảm khi giữ vai trò MC ở các chương trình về Ngoại hạng Anh trên sóng truyền hình.
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Tuy vậy, nửa cuối mùa giải 2025/26, khán giả yêu thích ngoại hạng Anh tại Việt Nam phải tạm xa MC, người đẹp này. 
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Chỉ đến mùa giải Premier League 2026/27 này, MC- Á hậu Huyền My mới tái xuất. Huyền My vừa cùng BLV Huy Phước giữ vai trò MC, dẫn Ngày hội mang cúp Ngoại hạng Anh đến Việt Nam của đơn vị giữ bản quyền phát sóng Premier League tại Việt Nam
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Việc Huyền My bất ngờ đứng vai chính trong một sự kiện về Premier League như đánh dấu cho sự trở lại của MC, Á hậu xinh đẹp này trong các chương trình về ngoại hạng Anh. Được biết, Huyền My đã quyết định "đầu quân" cho FPT Play, tham gia trong vai trò MC, biên tập sản xuất các chương trình Premier League mùa 2026/27 trên sóng của "nhà đài" này. Vì thế, sắp tới khán giả sẽ thường xuyên được gặp gỡ MC, Á hậu xinh đẹp này trong các show, chương trình bình luận ở mỗi vòng đấu ngoại hạng Anh
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Cùng việc đưa Á hậu Huyền My trở lại, đơn vị sở hữu bản quyền phát sóng Ngoại hạng Anh đến hết mùa giải 2030/31 cũng "tặng quà" cho CĐV Việt Nam: đưa chiếc cúp Premier League nguyên bản trở lại Việt Nam. Trong lần ghé thăm này, biểu tượng danh giá của bóng đá Anh chỉ lưu lại ít ngày và mở cửa tự do cho công chúng đến chiêm ngưỡng ngày 30/8 trong sự kiện diễn ra tại phố đi bộ Trần Nhân Tông (Hà Nội).

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Các fan hâm mộ ngoại hạng Anh chụp ảnh lưu niệm với chiếc cúp cao 104 cm, có tổng trọng lượng khoảng 25,4 kg với vương miện mạ vàng 24K và đế cúp làm từ đá quý malachite tượng trưng cho màu xanh sân cỏ. Tính đến hết mùa giải 2025/26, 34 tên nhà vô địch (tương ứng với 7 CLB khác nhau) được nghệ nhân bậc thầy Philip Sale chạm thủ công lên phần đế cúp Premier League.

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Sự kiện đưa cúp ngoại hạng Anh đến Việt Nam còn chiêu đãi khán giả bằng một đại nhạc hội sôi động với sự xuất hiện của nhiều cái tên đình đám như Anh Tú- Ly Ly...
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Chị đẹp Trang Pháp...

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 Sở hữu bản quyền phát sóng và truyền thông Ngoại hạng Anh tại Việt Nam, trong mùa giải 2026/27, FPT Play sẽ phát sóng trọn vẹn trên cả hai phương thức IPTV và OTT với chất lượng hình ảnh lên đến 4K, phục vụ người hâm mộ trên đa dạng thiết bị từ Smart TV, Smartphone, PC/Tablet...