Bảng xếp hạng vòng 8 Ngoại hạng Anh 2026/27
STT Đội Trận T H B HS Điểm
1 Manchester City 7 7 0 1 11 21
2 Arsenal 7 6 0 1 6 18
3 Brighton 7 5 1 1 18 16
4 Chelsea 7 4 1 2 4 13
5 Liverpool 7 3 3 1 1 12
6 Brentford 7 2 4 1 5 10
7 Leeds 7 2 4 1 3 10
8 Everton 7 2 4 1 1 10
9 Hull City 7 2 3 2 1 9
10 Ipswich 7 3 0 4 -4 9
11 Newcastle 7 2 2 3 -4 8
12 Aston Villa 7 2 2 3 -4 8
13 Manchester United 7 1 4 2 0 7
14 Crystal Palace 7 2 1 4 -8 7
15 Bournemouth 7 1 3 3 -4 6
16 Tottenham 7 1 3 3 -4 6
17 Coventry 7 2 0 5 -8 6
18 Fulham 7 1 2 4 -3 5
19 Nottingham Forest 7 1 2 4 -4 5
20 Sunderland 7 1 1 5 -8 4

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