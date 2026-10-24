Kết quả bóng đá Champions League 2026/27: Cập nhật liên tục kết quả Champions League mùa giải 2026/27 nhanh, đầy đủ và chính xác nhất.
|Bảng xếp hạng vòng 8 Ngoại hạng Anh 2026/27
|STT
|Đội
|Trận
|T
|H
|B
|HS
|Điểm
|1
|Manchester City
|7
|7
|0
|1
|11
|21
|2
|Arsenal
|7
|6
|0
|1
|6
|18
|3
|Brighton
|7
|5
|1
|1
|18
|16
|4
|Chelsea
|7
|4
|1
|2
|4
|13
|5
|Liverpool
|7
|3
|3
|1
|1
|12
|6
|Brentford
|7
|2
|4
|1
|5
|10
|7
|Leeds
|7
|2
|4
|1
|3
|10
|8
|Everton
|7
|2
|4
|1
|1
|10
|9
|Hull City
|7
|2
|3
|2
|1
|9
|10
|Ipswich
|7
|3
|0
|4
|-4
|9
|11
|Newcastle
|7
|2
|2
|3
|-4
|8
|12
|Aston Villa
|7
|2
|2
|3
|-4
|8
|13
|Manchester United
|7
|1
|4
|2
|0
|7
|14
|Crystal Palace
|7
|2
|1
|4
|-8
|7
|15
|Bournemouth
|7
|1
|3
|3
|-4
|6
|16
|Tottenham
|7
|1
|3
|3
|-4
|6
|17
|Coventry
|7
|2
|0
|5
|-8
|6
|18
|Fulham
|7
|1
|2
|4
|-3
|5
|19
|Nottingham Forest
|7
|1
|2
|4
|-4
|5
|20
|Sunderland
|7
|1
|1
|5
|-8
|4
- Xuống hạng
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