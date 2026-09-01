Bruno Fernandes vừa lập hat-trick trong chiến thắng tưng bừng 5-2 của MU trước Ipswich Town, chỉ 4 ngày sau khi anh được trao danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất năm của PFA.

Hợp đồng hiện tại của tiền vệ 31 tuổi sẽ hết hạn vào tháng 6/2027, dù đội chủ sân Old Trafford vẫn nắm tùy chọn gia hạn thêm 12 tháng.

Bruno Fernandes vừa lập hat-trick vào lưới Ipswich - Ảnh: SunSport

Theo kế hoạch, MU sẽ đề nghị Fernandes ký hợp đồng mới với mức lương 350.000 bảng/tuần, đồng thời kéo dài thời hạn gắn bó thêm 1 năm.

Trong hai lần gia hạn với MU vào các năm 2022 và 2024, thời hạn hợp đồng của Fernandes mỗi lần chỉ được kéo dài thêm một năm, nhưng tiền vệ Bồ Đào Nha đều nhận mức tăng lương đáng kể.

Hiện Bruno bỏ túi 300.000 bảng/tuần. Tuy nhiên, với tầm ảnh hưởng và những màn trình diễn xuất sắc thời gian qua, đội trưởng MU xứng đáng trở thành cầu thủ nhận lương cao nhất tại Old Trafford.

Hồi tháng 5, anh giành danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất năm của Hiệp hội Nhà báo Bóng đá Anh (FWA), đồng thời lập kỷ lục với lần thứ 5 được trao giải Sir Matt Busby - Cầu thủ xuất sắc nhất năm của MU.

Bruno Fernandes cũng thiết lập kỷ lục mới về số pha kiến tạo trong mùa giải Premier League 2025/26, góp công lớn giúp MU cán đích vị trí thứ ba và giành quyền trở lại Champions League.

Đáng chú ý, MU từng sẵn sàng bán Fernandes cho Al Nassr với mức phí 80 triệu bảng vào năm ngoái. Tuy nhiên, HLV Ruben Amorim đã ngăn cản viễn cảnh đội trưởng Quỷ đỏ rời Old Trafford.

Đầu năm nay, lãnh đạo MU thực hiện nhiều động thái nhằm ngăn các CLB khác tiếp cận Fernandes. Tương lai tiền vệ 31 tuổi trở thành chủ đề được quan tâm trong thời gian qua.

Dù Quỷ đỏ đang áp dụng cấu trúc lương chặt chẽ và kỷ luật hơn, CLB vẫn thừa nhận Bruno xứng đáng nhận mức đãi ngộ tương xứng với vai trò, tầm ảnh hưởng và những đóng góp của anh tại Old Trafford.