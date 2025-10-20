Trước kỳ nghỉ quốc tế, Lammens đã có màn ra mắt ấn tượng trước Sunderland, giữ sạch lưới và được bầu là Cầu thủ xuất sắc nhất trận.

Tuy nhiên, nhiều người vẫn hoài nghi năng lực thủ thành đến từ Bỉ. Họ cho rằng, thử thách thực sự là chuyến làm khách đến Anfield ở vòng 8, khi MU đối đầu Liverpool đang rất khát thắng.

Lammens chặn đứng cú dứt điểm của Isak ở hiệp một

Quỷ đỏ vươn lên dẫn trước từ rất sớm nhờ công Bryan Mbeumo. Phần còn lại là nhờ hàng thủ, với "bức tường thép" Harry Maguire, cùng "người nhện" Senne Lammens trong khung gỗ.

Cody Gakpo, Isak hay Salah thay nhau bắn phá, nhưng may mắn không đứng về phía họ. Lammens tiếp tục chơi trận cầu ấn tượng, với 5 tình huống cứu thua.

Đáng kể nhất là pha dùng chân chặn đứng cú dứt điểm chéo góc từ bản hợp đồng bom tấn Alexandre Isak. Giữa hiệp hai, Lammens rướn người thực hiện pha ôm gọn bóng bổng cực hay.

Thủ môn trẻ người Bỉ chơi tốt, tạo sự tự tin cho đồng đội phía trên - Ảnh: Sunsport

Bàn gỡ của Cody Gakpo là không thể ngăn chặn, nhưng thủ thành Bỉ vẫn nhận được nhiều lời khen, bởi anh phải đối mặt với số bàn thắng kỳ vọng (xG) lên đến 2,25 từ các chân sút The Kop.

Senne Lammens cho cảm giác vững trãi và an tâm trong khung gỗ. Thế nên, các đồng đội phía trên cũng tự tin chơi bóng, khác hẳn với tâm lý nơm nớp lo sợ hàng thủ mắc sai lầm lúc Onana còn giữ đền.

Bên cạnh Mbeumo, Maguire hay Matheus Cunha, Lammens tiếp tục được các cây bút của tờ Sportsmail, SunSport hay Telegraph chấm điểm cao trong trận gặp Liverpool.

Senne Lammens nhận điểm số cao từ các nhà báo sau 2 trận bắt chính cho MU

Trên các trang mạng xã hội, họ không ngớt lời tán dương: "Mới qua 2 trận đấu nhưng Senne Lammens là một trong những bản hợp đồng tốt nhất mà MU thực hiện trong thập kỷ qua."

Người khác bày tỏ càm xúc: "Lammens à, cảm ơn anh đã thay đổi cuộc sống của fan MU chúng tôi."

Một CĐV chia sẻ thêm: "MU đã trúng số độc đắc trong vụ chuyển nhượng này. Lammens là người gác đền rất đáng tin cậy."