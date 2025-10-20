Kỷ lục của Mbappe

Kylian Mbappe đang viết nên chương mới trong lịch sử Real Madrid. Với bàn thắng vào lưới Getafe ở vòng 9 La Liga, tiền đạo người Pháp lập nên kỷ lục ghi bàn liên tiếp 11 trận.

Chuỗi kỷ lục này gồm 8 trận cho Real Madrid và 3 trận gần nhất cho đội tuyển Pháp – tổng cộng là 15 pha lập công.

Mbappe ghi bàn trận thứ 11 liên tiếp. Ảnh: EFE

Đây không chỉ là con số, mà còn là minh chứng cho vai trò tối quan trọng của Mbappe trong chiến thuật của Xabi Alonso, người đang xây dựng lối chơi dựa trên sự xuất sắc và khả năng định đoạt trận đấu của cậu học trò mang áo số 10.

Trận đấu tại Coliseum khởi đầu khá khó khăn với Real Madrid. Họ gặp sự cứng rắn và tính kỷ luật tuyệt đối từ Getafe, đội bóng ép sân và kiểm soát các đường lên bóng, khiến tuyến giữa của “Los Blancos” trở nên bế tắc.

Các cầu thủ Real Madrid ghi 10 bàn trong 9 vòng đầu tiên La Liga trong 70 năm qua:

- Di Stefano

- Amancio

- Cristiano Ronaldo (4 lần)

- Kylian Mbappe

Các mũi tấn công ở hai biên – Rodrygo và Mastantuono – gần như không tạo ra khác biệt (dù người đầu hoạt động tốt), và Bellingham vẫn chưa thể tìm được vị trí lý tưởng để phát huy khả năng sáng tạo.

Trong bối cảnh ấy, Mbappe trở thành chìa khóa mở mọi cánh cửa khung thành đối phương, với mọi tình huống nguy hiểm cuối cùng đều kết thúc ở chân anh.

Điều làm nên sức mạnh đáng sợ của Mbappe chính là sự phối hợp hoàn hảo với Arda Guler.

Tiền vệ trẻ người Thổ Nhĩ Kỳ, vào sân từ ghế dự bị, liên tục tạo ra khoảng trống và những đường chuyền chính xác, giúp Mbappe thoát khỏi vòng vây đối phương.

Trong pha ghi bàn quyết định, Guler kiến tạo một đường chuyền tuyệt hảo, Mbappe khống chế, xoay người và dứt điểm căng như kẻ chỉ, đánh bại thủ môn David Soria – người kịp chạm tay vào bóng nhưng không thể cứu thua.

Guler rất ăn ý với Mbappe. Ảnh: MD

Đây là pha kiến tạo thứ 5 của Guler mùa này – tất cả đều dành cho Mbappe, minh chứng cho sự ăn ý giữa họ, cũng như đồng bộ trong chiến thuật của Xabi Alonso.

Chìa khóa Real Madrid

Sự xuất hiện của Vinicius từ ghế dự bị cũng góp phần giải phóng trận đấu, khuấy đảo hàng thủ Getafe và trực tiếp tạo ra 2 thẻ đỏ cho đội chủ nhà.

Mbappe, với sự xuất sắc của mình, chỉ cần tận dụng cơ hội là định đoạt trận đấu, đưa Real Madrid thoát khỏi sân Getafe đầy gai góc.

Chiến thắng khó nhọc giúp Real Madrid tiếp tục dẫn đầu La Liga trước tuần quan trọng với 2 trận đỉnh cao tại Bernabeu, gặp Juventus ở Champions League và Siêu kinh điển với Barcelona.

Thống kê của trận đấu cho thấy sức mạnh “một chiều” của Real Madrid mùa này: Mbappe là trung tâm, tất cả các đường bóng quan trọng đều hướng về anh.

“KL10” sút 7 lần (4 cú trong vòng cấm), 4 lần trúng đích, ghi bàn quyết định trong một trận đấu mà tuyến giữa và hai cánh còn nhiều điểm chưa kết nối.

Mbappe là chìa khóa cho mọi thứ ở Real Madrid. Ảnh: EFE

Guler, bằng nhãn quan chiến thuật và sự tinh tế trong khâu chuyền bóng, giúp phá bẫy đối thủ và đưa Mbappe trở lại từ “sương mù” phòng ngự Getafe, giúp Real Madrid duy trì sự hiệu quả ngay cả khi gặp hàng thủ chặt chẽ. Đây là khác biệt lớn so với mùa trước.

Mbappe giờ đây không chỉ là ngôi sao ghi bàn; anh là trung tâm của mọi kế hoạch tấn công Real Madrid, với sự phối hợp ngày càng hoàn hảo cùng Guler.

Sự kết hợp này hứa hẹn là nền tảng để Xabi Alonso phát triển một Real Madrid cân bằng giữa tốc độ, sức sáng tạo và khả năng giải quyết trận đấu ngay trong từng khoảnh khắc.

Kỷ lục 11 trận liên tiếp lập công chỉ là bước đầu, nhưng nó cũng đủ để khẳng định: Mbappe là nhân vật không thể thay thế, và Guler là bệ phóng để “siêu nhân” tỏa sáng.