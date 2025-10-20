Nếu phải dùng từ gì đó để mô tả về việc Harry Maguire trụ lại ở MU thì đó là sự “kiên cường”. Một bản hợp đồng đắt giá chịu không ít chế nhạo tại, 15 tháng trước từng bị Erik ten Hag tước băng đội trưởng, bị bỏ lại trên ghế dự bị MU và suýt bán cho West Ham,…

Harry Maguire giúp MU phá dớp trước Liverpool ở Anfield sau 9 năm. Ảnh: ESPN FC

Nhưng Maguire vẫn ở đó, không bỏ cuộc, không phàn nàn, chỉ nỗ lực tập luyện và cố chớp lấy cơ hội mỗi khi được vào sân. Tối 19/10, tại Anfield giông bão, được Amorim tin tưởng xếp đá chính ngay từ đầu, trung vệ 32 tuổi hoàn thành xuất sắc sứ mệnh.

Trong niềm vui tận hưởng “chiến thắng lớn nhất” kể từ khi đến MU, Ruben Amorim không thể không nhắc đến công trạng lớn của Harry Maguire: “Cậu ấy đóng vai trò quan trọng ở cả 2 đầu sân”.

MU đã dẫn trước Liverpool ngay phút thứ 2 nhờ công của Mbeumo, nhưng đến phút 78, Gakpo quân bình cho MU. Và Harry Maguire đã xuất hiện, tận dụng hoàn hảo tình huống cố định do Bruno Fernandes thực hiện rồi chuyền ở phút 84, đánh đầu mang về chiến thắng 2-1 cho Quỷ đỏ. Anh được vinh danh là Cầu thủ hay nhất trận đầy xứng đáng.

Trung vệ 32 tuổi nhận Cầu thủ hay nhất trận. Ảnh: MUFC

Theo thống kê của Squawka, Harry Maguire đã ghi 6 bàn mang tính quyết định cho MU, kể từ đầu mùa trước, bao gồm: gỡ hòa 3-3 (90+1) ở trận hòa Porto tại Europa League; bàn quyết định chiến thắng 2-1 Leicester (FA Cup) 90+3; bàn ấn định MU 3-2 Ipswich Town; bàn định đoạt MU 5-4 Lyon ở phút 120+1, tứ kết Europa League; bàn gỡ 2-2 Grymsby phút 89 ở Cúp Liên đoàn Anh và mới nhất chính là bàn cháy lưới Liverpool tối qua.

Bàn thắng của Maguire giúp MU thắng 2-1 Liverpool có thể tạo bước ngoặt cho đoàn quân của Amorim. Hiện Quỷ đỏ vẫn đứng thứ 9 chỉ còn kém Liverpool 2 điểm và cách top 5- 1 điểm, qua đó nuôi hi vọng dự Champions League.

Maguire rạng rỡ sau trận: “Tôi yêu Manchester United, tôi yêu CLB bóng đá này! Chúng ta lâu rồi không thắng Liverpool và đó là một điều đáng xấu hổ.

Giờ thì MU giải quyết xong được chuyện đó rồi. Một trận đấu tuyệt vời, tinh thần cao ngút, một chiến thắng lớn nhưng chúng tôi phải tiếp tục chiến đấu. Hãy hướng đến trận thắng thứ 3 liên tiếp ở cuộc đấu với Brighton vào thứ Bảy tới đây”.