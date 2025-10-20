Người hùng Maguire

Sau gần 10 năm, MU cuối cùng cũng phá dớp tại Anfield. Lần gần nhất họ rời sân của Liverpool với trọn 3 điểm là tháng Giêng 2016, khi Wayne Rooney ghi bàn duy nhất.

Từ đó đến nay, mỗi chuyến làm khách ở vùng Merseyside đều là một vết cứa vào lòng tự tôn của Quỷ đỏ.

MU thắng ấn tượng ở Anfield. Ảnh: PA

Cho đến tối 19/10, khi Harry Maguire bật cao đánh đầu ở phút 84, và mọi ký ức u ám lập tức tan biến trong tiếng gầm của khán đài khách.

Không phải là một trận cầu hủy diệt, mà là chiến thắng của niềm tin, của trật tự, của ý chí.

Ruben Amorim, người từng bị nghi ngờ liệu có đủ bản lĩnh cho môi trường Premier League, đã chỉ cho MU cách để chiến thắng mà không cần tỏa sáng.

Đội bóng của ông thi đấu với thứ kỷ luật lạnh lùng, không vội vàng, không nao núng. Bàn mở tỷ số sớm, tinh thần vững vàng trước khi Liverpool vùng lên, và rồi cú kết liễu của Maguire – tất cả như được viết sẵn trong kịch bản mà Amorim dựng ra suốt hai tuần nghỉ thi đấu quốc tế.

Điều đáng nói nhất ở nhà cầm quân người Bồ Đào Nha không chỉ là chiến thuật, mà là cách ông làm sống lại tinh thần.

MU không còn là tập thể dễ vỡ của mùa trước. Họ lăn xả để che chắn cho nhau, sẵn sàng chơi xấu khi cần, và không còn hoảng loạn khi đối phương ép sân.

Trong ánh đèn chói chang của Anfield, những khuôn mặt áo trắng (áo sân khách của Quỷ đỏ mùa này) không hề run. Thay vào đó là một thứ bình thản khó tin – thứ bình thản của đội bóng biết mình đang làm gì.

Maguire, biểu tượng của nhiều năm bị chế giễu, bỗng hóa người hùng. Có lẽ chính anh cũng không ngờ rằng hành trình chuộc lỗi lại diễn ra tại nơi cay đắng nhất.

Maguire tỏa sáng rực rỡ. Ảnh: MUFC

Một pha bật nhảy dũng mãnh, cú đánh đầu gọn gàng và khoảnh khắc thời gian như ngừng lại – bàn thắng ấy không chỉ lấy 3 điểm, mà còn mang lại cho đội chủ sân Old Trafford một cảm giác họ đã đánh bại chính quá khứ của mình.

Bước ngoặt Amorim

Với Amorim, đây là bước ngoặt. Từ chỗ bị nghi ngờ sau chuỗi khởi đầu phập phù, ông đang định hình một MU có tổ chức, biết chịu đựng và biết phản công.

Các lựa chọn nhân sự táo bạo của nhà cầm quân người Bồ Đào Nha – để Bryan Mbeumo (đang cho thấy hình ảnh một thủ lĩnh đích thực) đá chính với Mason Mount, đặt Bruno Fernandes tự do điều phối và giữ Maguire ở trung tâm hàng thủ – tất cả đều chứng minh ông đọc trận đấu theo cách của riêng mình.

Sự dũng cảm đó đã đổi lấy thứ mà người hâm mộ Quỷ đỏ chờ đợi suốt gần một thập kỷ: niềm kiêu hãnh trên sân của đại kình địch – kẻ chia sẻ kỷ lục 20 lần vô địch bóng đá Anh với họ.

Liverpool, ngược lại, như mất phương hướng. Họ tấn công nhiều, sút trúng khung gỗ 3 lần, nhưng không tìm được con đường xuyên qua hàng thủ áo trắng.

Sự kiên định của MU như tấm gương soi cho chính sự rối rắm của đội chủ nhà. Ở đường biên, Arne Slot bồn chồn, còn Amorim thì bình thản, hai tay đút túi, như thể mọi chuyện đang diễn ra đúng kế hoạch.

Ngay cả khi Cody Gakpo gỡ hòa 1-1 và Anfield như bùng cháy, MU vẫn không nao núng. Bàn thắng quyết định chính là phần thưởng.

Ruben Amorim thành công về chiến thuật và dùng người. Ảnh: MUFC

Khi tiếng còi mãn cuộc vang lên, những cái ôm siết, những nắm đấm tung lên trời gói trọn cả một thập niên đè nén.

Từ Rooney 2016 đến Maguire 2025, hai cái tên cách nhau gần 10 năm, nhưng cùng chung một tiếng vọng: chiến thắng tại Anfield luôn là thước đo lòng kiên định của những người MU.

Đêm 19/10, họ đã vượt qua nỗi ám ảnh đó. Không chỉ bằng một cú đánh đầu, mà bằng sự trưởng thành.

Amorim đã mang lại cho MU điều mà họ đánh mất lâu nay: niềm tin rằng đội bóng này có thể thắng ở bất kỳ đâu, kể cả tại nơi từng khiến họ cúi đầu quá nhiều lần (mùa trước, giữa khó khăn, ông vẫn giúp đội hòa 2-2).

Ở khán đài khách, khi ánh đèn tắt dần, người ta vẫn nghe thấy những tiếng hát không dứt: “United are back”.

Lần đầu tiên trong mùa giải MU thắng liên tiếp 2 trận Ngoại hạng Anh (chiến thắng sân khách đầu tiên), khiêm tốn nhưng được kỳ vọng trở thành bước đệm tương lai.