Chiến lược gia Hà Lan bày tỏ, Liverpool phải chơi tấn công trước đối thủ "phòng ngự thấp" và liên tục "đá bóng dài", sau khi để Mbeumo xé lưới sớm ở phút thứ hai.

Cody Gakpo gỡ hòa cho đội chủ nhà vào giữa hiệp hai, nhưng cú đánh đầu của Maguire lúc cuối trận khiến nhà ĐKVĐ phải nhận thất bại thứ 3 liên tiếp tại Ngoại hạng Anh.

Arne Slot không hài lòng khi Liverpool thua trận - Ảnh: Goal

HLV Arne Slot chia sẻ trên kênh Sky Sports sau trận: "Luôn rất khó để đương đầu một đội phòng ngự khối đội hình thấp và chủ yếu chơi bóng dài.

Tinh hình còn khó khăn hơn vì chúng tôi bị dẫn trước sau hơn một phút bóng lăn, khi một cầu thủ Liverpool bị đau nằm trên sân.

Nếu bạn nói với tôi trước trận rằng, đối mặt hàng phòng ngự thấp, sử dụng nhiều đường bóng dài, chúng tôi vẫn có thể tạo được nhiều cơ hội như vậy, tôi không nghĩ Liverpool sẽ thua. Nhưng điều tệ nhất đã xảy ra.

Liverpool có vô số cơ hội để ghi được nhiều hơn một bàn thắng. Tuy nhiên, ở khía cạnh khác, chúng tôi lại để thủng lưới hai bàn và một trong số đó bắt nguồn từ tình huống cố định."

Sự thất vọng của Slot tăng lên khi ông so sánh trận thua MU với những thất bại gần đây của Liverpool trước Crystal Palace và Chelsea. Ông chỉ rõ điểm yếu trong các tình huống cố định khiến The Kop thủng lưới.

MU có trận thắng đầu tiên ở Anfield kể từ năm 2016 - Ảnh: PA

"Giống như trận gặp Palace và một vài thời điểm khác trong mùa này, Liverpool để lọt lưới từ một pha bóng cố định. Điều đó thật khó chấp nhận."

Kết quả khiến nhà ĐKVĐ Premier League tụt xuống vị trí thứ 3 trên BXH, kém đội đầu bảng Arsenal 4 điểm.

Ở chiều ngược lại, MU giành chiến thắng đầu tiên tại Anfield kể từ năm 2016 và là trận thắng thứ hai liên tiếp trong khuôn khổ Ngoại hạng Anh dưới thời Ruben Amorim.