MU dự kiến sẽ hoạt động tích cực trên thị trường chuyển nhượng hè 2026 để chuẩn bị cho sự trở lại trên đấu trường châu Âu.

Có tới 13 cầu thủ có thể rời sân Old Trafford, bao gồm loạt tên như Marcus Rashford, Jadon Sancho, Rasmus Hojlund, Manuel Ugarte hay Joshua Zirkzee.

Đợt thanh lý rầm rộ sẽ mở đường cho một số bổ sung quan trọng, trong đó Morgan Rogers là ưu tiên hàng đầu.

Tờ La Gazzetta dello Sport khẳng định, cầu thủ ngôi sao của Aston Villa và tuyển Anh là cái tên mà bộ sậu ban lãnh đạo MU rất thích.

Tuy nhiên, mức giá chuyển nhượng Rogers sẽ không thấp hơn 86 triệu bảng. Con số lớn sẽ ảnh hưởng đáng kể đến kế hoạch mua sắm của đội bóng thành Manchester.

Chelsea, Arsenal và PSG cũng dành sự quan tâm đặc biệt đến Morgan Rogers - người chắc chắn có suất dự World Cup 2026 nhờ chuỗi phong độ ấn tượng dưới thời HLV Thomas Tuchel.

Nếu thương vụ trên không khả thi, MU sẽ chuyển hướng sang chiêu mộ Rafael Leao của AC Milan.

Phía đội bóng nước Anh đã dò hỏi về một thỏa thuận tiềm năng, nhưng các cuộc đàm phán chính thức về Rafael Leao chưa diễn ra.