MU 2-1 Brentford, đánh dấu chiến thắng thứ 9 trong 13 trận đấu, do Michael Carrick cầm quân, kể từ khi được chọn thay Ruben Amorim hồi tháng 1.

Nhờ chuỗi kết quả ấn tượng này mà ‘Quỷ đỏ’ cầm chắc vé trở lại sân chơi Champions League mùa sau – hiện xếp thứ 3 trên BXH Ngoại hạng Anh sau 34 vòng đấu và chỉ cần 2 điểm/4 trận còn lại là chính thức lấy vé.

MU tiến bộ mạnh mẽ dưới thời Carrick. Ảnh: TNT Sports

Dù ghi nhận những gì Carrick mang lại cho MU, nhưng theo báo chí Anh, lãnh đạo CLB vẫn đồng thời nhắm mang về một nhà cầm quân tầm cỡ và giàu kinh nghiệm hơn.

Tuy nhiên, trong bối cảnh nhiều ứng viên rơi rụng, chủ yếu do lựa chọn gia hạn với các đội bóng đang dẫn dắt, như Ancelotti (tuyển Brazil), Thomas Tuchel (tuyển Anh), Luis Enrique (PSG),… nên cơ hội Carrick được chọn dẫn dắt MU lâu dài trở nên ‘sáng’ hơn.

Thế nhưng, theo tin tức mới đây của Teamtalk, Sir Jim Ratcliffe lại nghiêng về Gareth Southgate, do ông lâu nay rất hâm mộ cựu thuyền trưởng Tam sư.

Theo dõi sự thay đổi mạnh mẽ của MU trong hơn 3 tháng qua, cựu danh thủ Liverpool, Jamie Carragher tin rằng, không ai xứng đáng và phù hợp hơn Carrick cả.

MU là đội giành được điểm số cao nhất ở giải Ngoại hạng Anh trong 13 trận do Carrick cầm quân từ tháng 1 đến nay. Ảnh: Fabrizio Romano

“Không có gì phải bàn cãi, Michael Carrick sẽ là HLV của MU mùa tới. Không thể nói anh ấy không xứng đáng.

Đúng là MU không phải phân sức ở sân chơi châu Âu mùa này, nhưng họ đã có kết quả vô cùng tốt, chẳng khác một nhà vô địch. Tôi nghĩ không ai đến mà có thể làm tốt hơn Carrick về mặt kết quả như thế này được.

Tôi đồng ý là lối chơi của họ thì chưa thực sự hay, nhưng đây không phải là một MU mạnh và Carrick vẫn mang về những kết quả lớn.

Chê trách lớn nhất cho Ruben Amorim lúc còn tại vị là bảo thủ, không chịu thay đổi. Còn Carrick cho thấy, anh ấy có thể thích nghi”.