MU tiến gần hơn nữa chiếc vé dự Champions League mùa tới, với thắng lợi 2-1 Brentford trên sân Old Trafford, nhờ các pha lập công của Casemiro (11’) và Sesko (43’).

Với kết quả này, thầy trò Carrick có trong tay 61 điểm, hơn 2 đội xếp sau là Liverpool và Aston Villa cùng 3 điểm. MU chỉ cần thêm 2 điểm nữa trong 4 trận còn lại của giải đấu là chính thức lấy vé dự Cúp C1 mùa sau.

Carrick dành nhiều lời khen cho Kobbie Mainoo. Ảnh: X GIDEON MUFC

Niềm vui đến gần nhưng theo Carrick, các cầu thủ MU cũng không nên ăn mừng quá mức cho điều đó, bởi mục tiêu của đội là hơn thế nhiều.

“Vé Champions League là một chuyện, nhưng chúng tôi không nên ăn mừng thái quá. MU thực sự muốn khép lại mùa giải ở vị trí cao hơn, cạnh tranh ở vị trí cao hơn và giành được nhiều điểm hơn.

Mùa giải của MU không kết thúc, sau khi giành được tấm vé ấy. Chúng tôi đang ở vị trí rất tốt, nhưng vẫn còn rất nhiều việc phải làm”.

Và vị thuyền trưởng tạm quyền đặc biệt dành lời khen cho Kobbie Mainoo, một trong những cầu thủ chơi hay nhất ở trận MU 2-1 Brentford.

“Giống như ở trận đấu với Chelsea, Kobbie Mainoo đã cho thấy mình là một cầu thủ toàn diện cả khi có bóng lẫn không bóng, trong cả nhiệm vụ phòng ngự lẫn tấn công.

Chúng tôi biết Kobbie có khả năng làm được điều đó và thật tốt khi được chứng kiến. Cậu ấy đang có phong độ rất tốt”.

Theo báo chí Anh, cũng nhờ Carrick khiến Kobbie Mainoo hồi sinh mà MU đã đạt các thỏa thuận gia hạn, dự kiến đôi bên sẽ đặt bút ký mới trong thời gian tới đây.