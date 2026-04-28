MU thắng 2-1 Brentford nhờ các pha lập công của Casemiro (11’) và Sesko (43’), ở trận đấu muộn vòng 34 Ngoại hạng Anh, vững vàng vị trí thứ 3 trên BXH.

Với 4 trận đấu còn lại, thầy trò Carrick chỉ cần thêm 2 điểm là chính thức có vé dự Cúp C1 mùa sau.

Casemiro nhận giải Cầu thủ hay nhất trận. Ảnh: MUFC

Ở trận này, Casemiro tiếp tục chơi rất hay, đánh dấu bàn thắng thứ 9 ghi cho MU ở giải năm nay, bên cạnh 2 pha kiến tạo.

Tiền vệ kỳ cựu Brazil nhận danh hiệu Cầu thủ hay nhất trận và được các CĐV MU hát vang bài ca chúc mừng, đồng thời khẩn thiết kêu gọi Casemiro thay đổi quyết định rời Old Trafford vào cuối mùa.

Tuy nhiên, Carrick một lần nữa nhắc lại, việc Casemiro rời MU đã được đôi bên thống nhất và sẽ không có bất cứ thay đổi nào cả.

Trong khi đó, trung vệ Harry Maguire dành lời khen cho người đồng đội và… xin thua Casemiro: “Tôi cứ nghĩ mình giỏi tấn công trong vòng cấm cho đến khi gặp Casemiro. Anh ấy thực sự là một mối đe dọa lớn.

Khả năng căn thời điểm, bật nhảy, sự quyết liệt và kỹ thuật của anh ấy là xuất sắc nhất mà tôi từng chứng kiến và làm việc cùng. Casemiro quá ư là chuyên nghiệp.

Anh ấy đóng góp rất nhiều cho MU mùa này, bởi vì nếu không có những bàn thắng của Casemiro, chúng tôi không đạt được vị trí như hiện tại”.

Rời MU, bến đỗ tiếp theo của Casemiro có thể là làm đồng đội Messi ở Inter Miami, sau khi đôi bên đã có những gặp gỡ, tìm hiểu tình hình.