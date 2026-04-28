“Sát thủ” không chiến

Casemiro muốn chia tay Old Trafford theo cách trọn vẹn nhất và giúp đội bóng giành một suất dự Champions League mùa tới.

Cầu thủ người Brazil đang trên đường hoàn tất một trong những mùa giải hay nhất sự nghiệp – điều không hề nhỏ với một người sở hữu bảng thành tích đồ sộ, nổi bật là 5 chức vô địch Champions League trong màu áo Real Madrid.

Casemiro có 8 bàn từ đánh đầu mùa này. Ảnh: MUFC

Sau khi ghi bàn mở tỷ số trong trận thắng Brentford 2-1, bằng cú đánh đầu cận thành, anh rời sân trong nước mắt, xúc động thấy rõ.

“Phần lớn sự nghiệp tôi gắn bó với Tây Ban Nha trong màu áo Real Madrid, nơi tôi giành được rất nhiều danh hiệu”, Casemiro tâm sự.

“Nhưng chỉ trong vài mùa giải ở MU, tôi đã cảm nhận được điều gì đó khác biệt, đủ sâu sắc để khiến một người đàn ông trưởng thành phải rơi nước mắt. Ở đây, tôi thực sự cảm thấy như ở nhà”.

Tiền vệ người Brazil tiếp tục: “Ở Madrid, giành danh hiệu thật tuyệt vời, nhưng ở MU, ngay cả một chiến thắng cũng mang ý nghĩa tương tự – giống như nâng một chiếc cúp thực sự.

Sự gắn kết với người hâm mộ, cảm giác thuộc về… đủ mạnh để khiến một người đàn ông trưởng thành xúc động. Thành thật mà nói, đó là lý do tôi không thể kìm được nước mắt”.

Vốn nổi bật với khả năng không chiến, Casemiro đã bùng nổ trong những tháng gần đây như một tay săn bàn đáng gờm với các pha đánh đầu.

Bàn thắng vào lưới Brentford nâng tổng số pha lập công bằng đầu của anh lên con số 8 trong mùa giải – nhiều nhất trong năm giải đấu hàng đầu châu Âu.

Casemiro đã ghi 4 bàn trong 8 trận gần nhất – những con số thường chỉ thấy ở tiền đạo. Ngay từ đầu sự nghiệp, Casemiro đã gây chú ý nhờ khả năng tham gia tấn công từ tuyến hai, điều anh từng thể hiện tại Sao Paulo trước khi chuyển sang Real Madrid.

Tuy nhiên, những thống kê của anh tại Premier League mùa này thực sự đáng kinh ngạc: 9 bàn thắng và hai kiến tạo. Chỉ có Sesko (10 bàn) ghi nhiều hơn anh trong đội hình MU.

Cảm xúc Casemiro

Trong màu áo Real Madrid, anh ghi 24 bàn sau 222 trận tại La Liga. Trong khi đó, tại MU, anh đã có 9 bàn chỉ sau 32 trận gần nhất.

Trước đó, trong các mùa giải đầu tiên tại “Quỷ đỏ”, anh chỉ ghi tổng cộng sáu bàn. Sự thăng hoa này đóng vai trò quan trọng giúp đội bóng vươn lên và giữ vững vị trí thứ 3 tại Ngoại hạng Anh.

Ở trận gặp Brentford, Casemiro rời sân trong những tràng pháo tay vang dội ở cuối trận, sau khi kiếm về hai quả đá phạt trên hàng công và phòng ngự đầy năng lượng trước khung thành của Lammens.

Casemiro khóc ở Old Trafford. Ảnh: EFE

Trong suốt trận đấu, anh thắng 13/14 pha tranh chấp, có 9 lần giải nguy và đạt tỷ lệ chuyền chính xác 86%.

Trong bối cảnh đội tuyển Brazil gặp nhiều khó khăn do vắng Rodrygo và Eder Militao tại World Cup 2026, cùng với tình trạng của Estevao và những nghi vấn chiến thuật, Casemiro vẫn là lựa chọn không thể thay thế trong kế hoạch của Carlo Ancelotti.

Trong một giải đấu được dự đoán cân bằng, kinh nghiệm của anh sẽ rất quan trọng, từ vai trò thủ lĩnh phòng thay đồ, tạo nên bản lĩnh thi đấu, cho đến việc tận dụng khả năng ghi bàn.

World Cup có thể là giải đấu lớn cuối cùng trong sự nghiệp của Casemiro, người vẫn chưa xác định điểm đến cho mùa giải tới. Anh đã xác nhận sẽ rời Manchester, nhưng chưa tiết lộ bến đỗ tiếp theo.

Ở tuổi 34, những gì anh thể hiện trong thời gian gần đây cho thấy anh vẫn còn đủ thể lực để tiếp tục cống hiến.