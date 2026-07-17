Xây nhà xa trung tâm để có không gian sống rộng rãi

Xuất phát từ mong muốn có không gian sống riêng tư, đúng sở thích, tháng 6/2025, vợ chồng chị Hồ Thủy Tiên (SN 1998) quyết định mua đất, xây nhà ở phường Thuận An, TPHCM (tỉnh Bình Dương cũ).

Chị Tiên cho biết, nếu ở trung tâm, cuộc sống sinh hoạt có thể tiện nghi hơn nhưng điều kiện tài chính chỉ cho phép họ xây hoặc mua nhà với diện tích khiêm tốn.

Nhưng khi dịch chuyển xa hơn, tới vùng ven, đôi vợ chồng trẻ có thể tận hưởng không gian sống rộng rãi như mong muốn, lại phù hợp với ngân sách hiện tại của gia đình.

“Chúng mình hy vọng có một căn nhà không cần quá lớn nhưng phải thể hiện được đúng gu thẩm mỹ và mang lại cảm giác thoải mái cho các thành viên, đúng nghĩa là nơi yên bình để trở về sau một ngày làm việc mệt mỏi.

Quan trọng nhất là chi phí hợp lý, tránh để phát sinh quá nhiều vì hai vợ chồng mình vẫn còn khá trẻ, tích lũy chưa nhiều”, Tiên chia sẻ.

Ngôi nhà 2 tầng nổi bật ở vùng ven TPHCM của gia đình chị Tiên

Được biết, ngôi nhà có tổng diện tích khoảng 93m2, được xây dựng và hoàn thiện trong 3 tháng. Trong đó, khu vực sinh hoạt chính rộng 60m2 (5x12m). Còn lại, đôi vợ chồng trẻ dành hơn 27m2 làm sân trước và chừa chừng 1m2 làm sân sau.

Nhà được thiết kế gồm 1 tầng trệt và 1 tầng lầu, trong đó có 4 phòng ngủ.

Tiên tiết lộ, việc bố trí nhiều phòng ngủ không chỉ đảm bảo thuận tiện sinh hoạt mà còn dễ dàng trang trí cho từng phòng với từng mục đích khác nhau, đáp ứng sở thích riêng của mỗi thành viên.

“Phòng ngủ bố trí dưới tầng trệt phù hợp với cuộc sống lúc về già hoặc khi mình sinh em bé, vừa thuận tiện di chuyển tới các khu vực khác trong nhà, vừa dễ quan sát mọi thứ”, cô nói thêm.

Không gian ấm cúng với nội thất tông màu nâu

Tiên cho hay, thiết kế của ngôi nhà lấy cảm hứng từ phong cách Japandi – (sự giao thoa giữa chủ nghĩa tối giản Wabi-Sabi của Nhật Bản với sự tiện nghi, ấm cúng của phong cách Scandinavian ở Bắc Âu) với những đường cong mềm mại.

Từ mặt tiền nhà, tường, cửa, cột, cầu thang, trần nhà, cổng... đều được bo cong, vừa đảm bảo an toàn cho trẻ nhỏ, vừa mang lại sự độc đáo cho ngôi nhà và toát lên nét cá tính riêng của gia chủ.

Đặc biệt, nhà được sơn theo tông màu chủ đạo là kem nhẹ, từ gạch sàn tầng 1 màu kem, tầng 2 gạch giả gỗ nhạt cho đến cửa phòng màu hạt dẻ, tạo cảm giác không gian rộng rãi và dịu hơn.

Từng góc nhà đều được Tiên chăm chút đẹp mắt

Trong nhà, nội thất cũng được bài trí tối giản và hạn chế số lượng nhất có thể.

“Giai đoạn hoàn thiện nhà khá vất vả. Vợ chồng mình phải cân nhắc rất kỹ về màu sơn, vật liệu sao cho tổng thể đồng bộ, tránh bị lệch tông. Chưa kể, cả hai còn khá trẻ nên vừa xây nhà vừa học hỏi kinh nghiệm liên tục”, 9X bày tỏ.

Kiến trúc khác lạ từ ngoài vào trong

So với các công trình truyền thống tại địa phương, ngôi nhà mới xây của vợ chồng Tiên có nhiều khác biệt.

Ví dụ, thay vì tận dụng hết đất để xây nhà như nhiều gia đình khác, cặp đôi chừa lại một phần diện tích đủ rộng làm sân vườn. Cách này giúp không gian sống gần gũi thiên nhiên, thoáng đãng hơn, đồng thời có chỗ đỗ ô tô và khu vui chơi cho trẻ nhỏ.

Gia đình nhỏ quây quần tại "rạp chiếu phim" ngoài trời. Nguồn: Tiên Hồ - Liti House

Bên cạnh đó, vợ chồng chị Tiên còn làm tường cao 2,7m bao bọc quanh sân, vừa đảm bảo sự riêng tư, an toàn cho gia đình, vừa có thêm góc giải trí thú vị cho các thành viên.

Buổi tối, bức tường này sẽ trở thành “rạp chiếu phim” di động ngoài trời – nơi những bộ phim yêu thích của gia đình chị Tiên được phát bằng máy chiếu. Lúc ấy, cả nhà sẽ quây quần bên nhau trong không gian riêng, tận hưởng khoảnh khắc thư giãn.

Trong nhà, các góc tường cũng được thiết kế bo cong để trẻ con có chỗ chơi đùa an toàn và tránh làm đồ đạc bị mẻ cạnh khi va đập.

Đặc biệt, chị còn làm một phòng kho nhỏ dưới chân cầu thang, vừa tối ưu diện tích, vừa tạo “căn cứ bí mật” riêng cho con.

Các chi tiết bo cong giúp căn nhà trông mềm mại và ấn tượng hơn

Chị Tiên tiết lộ, nhờ ký hợp đồng trọn gói trước thời điểm chi phí vật liệu tăng và giám sát chặt chẽ quá trình thi công, tránh để nhà thầu làm sai hợp đồng nên kinh phí hoàn thiện căn nhà của họ chỉ hết khoảng 1 tỷ đồng.

“Sau khi căn nhà hoàn thiện và được đưa vào sử dụng, vợ chồng mình thực sự vui và hài lòng vì có không gian sống ưng ý, phù hợp với điều kiện tài chính mà không phải vay nợ thêm.

Dù nhà ở vùng ven nhưng cuộc sống vẫn đầy đủ tiện ích, không gian có nhiều cây xanh, đường sá rộng rãi, không bị kẹt xe và không khí trong lành hơn, gần sông nên không khí mát mẻ hơn. Mình cảm thấy chất lượng cuộc sống của cả nhà dần được cải thiện và nâng cấp tốt lên”, Tiên bày tỏ.

Ảnh, video: Tiên Hồ - Liti House