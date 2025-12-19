Phát biểu tại hội thảo định hướng xây dựng chính sách về bảo hiểm y tế (BHYT) bổ sung do Bộ Y tế tổ chức mới đây, Thứ trưởng Thường trực Vũ Mạnh Hà cho biết, những năm qua, tỷ lệ người dân tham gia BHYT liên tục tăng. Năm 2024, tỷ lệ bao phủ BHYT đạt 94,29% dân số và dự kiến tăng lên 95,16% vào năm 2025. Cùng với đó, phạm vi quyền lợi của người tham gia BHYT ngày càng được mở rộng, chất lượng dịch vụ y tế từng bước được nâng cao, giúp người dân tiếp cận nhiều dịch vụ và kỹ thuật y tế hiện đại, hiệu quả.

Tuy nhiên, một thực tế đáng lưu ý là tỷ lệ chi trả từ tiền túi của người dân cho chăm sóc y tế vẫn ở mức cao, ước tính chiếm hơn 40% tổng chi phí khám chữa bệnh. Con số này cao hơn so với khuyến cáo của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO). Nguy cơ nghèo hóa do bệnh tật vẫn hiện hữu, nhất là với những người mắc bệnh mạn tính hoặc phải điều trị dài ngày.

Bên cạnh đó, dù chính sách BHYT hiện hành được đánh giá là tương đối toàn diện so với mức đóng nhưng vẫn chưa đáp ứng đầy đủ nhu cầu ngày càng đa dạng của người dân, đặc biệt là nhóm có thu nhập cao.

Khi người dân tham gia BHYT bổ sung, gánh nặng chi phí tự chi trả được kỳ vọng giảm bớt. Ảnh: Mạnh Hưng

Trong bối cảnh già hóa dân số diễn ra nhanh, áp lực tài chính do rủi ro sức khỏe ngày càng gia tăng nếu không có các giải pháp điều chỉnh phù hợp trong chính sách tài chính y tế.

Trước thực tế đó, Thứ trưởng Thường trực Bộ Y tế Vũ Mạnh Hà nhấn mạnh, việc đa dạng hóa các gói BHYT, trong đó có BHYT bổ sung, là một trong những giải pháp quan trọng nhằm giảm chi phí mà người dân phải tự chi trả trực tiếp.

TS Nguyễn Khánh Phương, Viện trưởng Viện Chiến lược và Chính sách Y tế (Bộ Y tế), cho biết BHYT bổ sung là loại hình bảo hiểm do khu vực tư nhân cung cấp, có vai trò bổ sung quyền lợi cho chương trình BHYT bắt buộc.

Theo đó, BHYT bổ sung sẽ chi trả toàn bộ hoặc một phần các chi phí mà BHYT bắt buộc chưa thanh toán, như phần đồng chi trả, thuốc và dịch vụ ngoài gói quyền lợi.

Đối với người tham gia, BHYT bổ sung sẽ thêm lựa chọn, giúp họ tiếp cận các dịch vụ, thuốc không thuộc phạm vi chi trả của BHYT xã hội đồng thời được hưởng chất lượng chăm sóc khách hàng tốt hơn.

Chưa có mốc triển khai

Thông tin về lộ trình xây dựng chính sách, bà Vũ Nữ Anh, Phó Vụ trưởng Vụ BHYT (Bộ Y tế), cho biết BHYT bổ sung tại Việt Nam dự kiến áp dụng cho những người đã tham gia BHYT bắt buộc. Người tham gia BHYT bổ sung hoàn toàn trên cơ sở tự nguyện.

Thứ trưởng Thường trực Bộ Y tế Vũ Mạnh Hà phát biểu tại hội nghị. Ảnh: N. Huyền

Khi tham gia loại hình BHYT này, người bệnh sẽ được tổ chức BHYT bổ sung chi trả các chi phí theo phạm vi hợp đồng.

Các gói BHYT bổ sung dự kiến tập trung chi trả phần cùng chi trả chi phí khám chữa bệnh, các dịch vụ y tế tự chọn ngoài phạm vi BHYT xã hội và một số trường hợp bệnh hiểm nghèo, bệnh có chi phí điều trị lớn.

Bà Vũ Nữ Anh thông tin thêm, trong thời gian tới, Bộ Y tế sẽ tiếp tục nghiên cứu kinh nghiệm quốc tế, xây dựng dự thảo Nghị quyết của Chính phủ về thí điểm BHYT bổ sung, lấy ý kiến các bộ, ngành liên quan trước khi hoàn thiện dự thảo Nghị định. Hiện chưa có mốc thời gian chính thức triển khai.