Ngày 27/7, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an TPHCM đã tống đạt các quyết định khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt tạm giam đối với H.T.Y.N. (SN 1999; ngụ xã Hồ Tràm) và T.V.T. (SN 1999, ngụ xã Cần Giờ, TPHCM) về tội “Chứa mại dâm”.

Cơ quan công an cũng khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với 2 người khác là T.H.B. (SN 1989, quê Khánh Hòa), T.V.H. (SN 1999; quê TP. Hải Phòng) về tội “Mua dâm người dưới 18 tuổi”.

Các đối tượng bị khởi tố, bắt tạm giam. Ảnh: CACC

Trước đó, qua công tác quản lý địa bàn, Công an xã Cần Giờ phát hiện một quán nhậu trên địa bàn có đội ngũ nữ tiếp viên bán dâm.

Qua điều tra, công an làm rõ, N. và T. thuê mặt bằng để kinh doanh quán nhậu. Quán này có đội ngũ nữ tiếp viên bán dâm khi khách nhậu có nhu cầu.

Công an xác định, trong số các nữ tiếp viên đi khách có trường hợp dưới 18 tuổi. Tập trung điều tra, công an đã làm rõ về hành vi mua dâm người dưới 18 tuổi của 2 vị khách.