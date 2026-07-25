Ngày 25/7, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang đang tạm giữ hình sự 4 đối tượng để điều tra về hành vi Giết người.

Các nghi phạm bị tạm giữ gồm: Bùi Trường Thành (SN 1997, ngụ xã Bình Hòa), Đinh Văn Minh Tiến (SN 1993), Huỳnh Tấn Đạt (SN 2008, cùng ngụ xã Tri Tôn) và Nguyễn Trần Minh Tuấn (SN 1993, ngụ xã Vĩnh Gia).

Nạn nhân trong vụ án là anh C.N.K. (SN 1995, ngụ xã Vĩnh Hanh).

4 đối tượng khi bị bắt giữ. Ảnh: CACC

Trước đó, tối 22/7, người dân nghe nhiều tiếng la hét thất thanh phát ra từ phía trước khu nhà trọ ở ấp Tô Thuận (xã Tri Tôn). Khi chạy đến kiểm tra, họ phát hiện anh K. bị một nhóm người dùng tay chân và gậy gỗ đánh đập. Nạn nhân được đưa đi cấp cứu trong tình trạng bất tỉnh. Sau một ngày điều trị, anh K. đã tử vong.

Nhận tin báo, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh An Giang phối hợp Công an xã Tri Tôn khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, lấy lời khai nhân chứng để điều tra.

Trong quá trình cơ quan công an vào cuộc, 4 nghi phạm trên đã đến Công an xã Tri Tôn đầu thú.

Theo lời khai ban đầu của các đối tượng, khoảng 18h30 ngày 22/7, Thành, Tiến, Đạt, Tuấn cùng một số người bạn ngồi uống bia tại một quán nhậu ở ấp 4, xã Tri Tôn.

Đến khoảng 20h50, Thành nhờ Tuấn chở bằng xe máy đến một khu nhà trọ ở ấp Tô Thuận để giải quyết chuyện tiền bạc. Tiến và Đạt đi theo sau.

Khi đến nơi, Thành gọi anh K. ra trước khu nhà trọ để nói chuyện, yêu cầu trả khoản nợ 180 triệu đồng. Thấy anh K. nói chưa có tiền trả, Thành dùng tay chân đánh nhiều cái vào người nạn nhân. Tiếp đó, Tiến và Đạt cùng lao vào hành hung rồi nhặt gậy gỗ đánh liên tiếp vào người anh K.

Theo cơ quan điều tra, Tuấn không trực tiếp đánh nạn nhân nhưng có mặt tại hiện trường, chửi bới, đe dọa và không có hành động can ngăn.

Khoảng 15 phút sau, thấy anh K. sức khỏe yếu dần, cả nhóm mới dừng tay. Đạt và Tuấn đưa nạn nhân đến Trung tâm Y tế Tri Tôn cấp cứu. Do thương tích quá nặng, anh K. được chuyển đến Bệnh viện Đa khoa An Giang điều trị nhưng đã tử vong vào sáng 23/7.