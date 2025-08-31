Cảnh trong phim "Mưa đỏ".

Sơn sốt Mưa đỏ vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại kể từ thời điểm phim ra rạp sớm vào 21/8. Hiệu ứng tốt từ phim cộng với việc công chiếu đúng thời điểm khiến doanh thu phim tăng sốc theo ngày. Tỷ lệ lấp đầy rạp chiếu rất cao, nhiều rạp không còn ghế trống vào giờ đẹp.

Cụ thể, riêng ngày 30/8, Box Office Vietnam ghi nhận Mưa đỏ là bộ phim duy nhất sau Mai của Trấn Thành vượt mốc 40 tỷ trong 1 ngày. Tính tới 7h sáng ngày 31/8, phim của đạo diễn Đặng Thái Huyền đã vượt 304 tỷ đồng ở ngày thứ 10 ra rạp.

Các diễn viên 'Mưa đỏ' trong cinetour quảng bá phim.

Không còn nghi ngờ gì nữa, Mưa đỏ trở thành bộ phim lịch sử, chiến tranh có doanh thu cao nhất mọi thời đại tại Việt Nam và sắp tiến tới mốc gấp đôi doanh thu của Địa đạo: Mặt trời trong bóng tối (172 tỷ đồng).

Như vậy Mưa đỏ là phim có doanh thu cao thứ 2 trong năm nay chỉ sau Bộ tứ báo thủ của Trấn Thành (332 tỷ đồng). Với tốc độ bán vé này, Mưa đỏ được dự báo sẽ vượt phim Tết 2025 của Trấn Thành vào ngày 1/9 và nhanh chóng trở thành tác phẩm ăn khách nhất phòng vé 2025.

Với hiệu ứng mạnh cùng việc ê-kíp Mưa đỏ liên tục đi cinetour quảng bá phim dịp 2/9, phim đang trên đà lập các kỷ lục mới và hoàn toàn có thể vượt Mai để trở thành phim Việt có doanh thu cao nhất mọi thời đại khi rời rạp.