Cảnh trong phim "Mưa đỏ".

Tính tới 15h ngày 3/9, Box Office Vietnam ghi nhận Mưa đỏ đạt 450 tỷ đồng, chính thức vượt qua Bố già (427 tỷ đồng) của Trấn Thành để đứng ở vị trí thứ 4 trong top những phim có doanh thu cao nhất mọi thời.

Hiện Mưa đỏ chỉ đứng sau Mai (551 tỷ đồng), Lật mặt 7 (483 tỷ đồng), Nhà bà Nữ (475 tỷ đồng) và được dự đoán sẽ sớm soán ngôi Mai (551 tỷ đồng) của Trấn Thành để trở thành tác phẩm có doanh thu cao nhất mọi thời đại.

Mưa đỏ trở thành hiện tượng của phòng vé Việt 2025 khi nhanh chóng xô đổ mọi kỷ lục và vượt qua Bộ tứ báo thủ của Trấn Thành để giành vị trí phim có doanh thu cao nhất phòng vé năm 2025.

Trước đó, Mưa đỏ thu 100 tỷ sau 3 ngày, cán mốc 200 tỷ sau 1 tuần, vượt 300 tỷ vào sáng 31/8, chạm mốc 350 tỷ vào ngày 1/9 và đạt 400 tỷ vào 7h sáng 2/9. Riêng ngày 31/8, phim tạo ra 2 kỷ lục: phim điện ảnh ăn khách nhất Việt Nam năm 2025 và phim điện ảnh có doanh thu trong 1 ngày cao nhất lịch sử phòng vé Việt với 45,8 tỷ đồng.