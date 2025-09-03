"Mưa đỏ" đạt 450 tỷ sau gần 2 tuần ra rạp và chuẩn bị soán ngôi "Nhà bà Nữ" của Trấn Thành để vào Top 3 phim có doanh thu cao nhất lịch sử.
Tính tới 15h ngày 3/9, Box Office Vietnam ghi nhậnMưa đỏđạt 450 tỷ đồng, chính thức vượt qua Bố già (427 tỷ đồng) của Trấn Thành để đứng ở vị trí thứ 4 trong top những phim có doanh thu cao nhất mọi thời.
Hiện Mưa đỏ chỉ đứng sau Mai (551 tỷ đồng), Lật mặt 7 (483 tỷ đồng), Nhà bà Nữ (475 tỷ đồng) và được dự đoán sẽ sớm soán ngôi Mai (551 tỷ đồng)của Trấn Thành để trở thành tác phẩm có doanh thu cao nhất mọi thời đại.
Mưa đỏ trở thành hiện tượng của phòng vé Việt 2025 khi nhanh chóng xô đổ mọi kỷ lục và vượt qua Bộ tứ báo thủ của Trấn Thành để giành vị trí phim có doanh thu cao nhất phòng vé năm 2025.
Trước đó, Mưa đỏ thu 100 tỷ sau 3 ngày, cán mốc 200 tỷ sau 1 tuần, vượt 300 tỷ vào sáng 31/8, chạm mốc 350 tỷ vào ngày 1/9 và đạt 400 tỷ vào 7h sáng 2/9. Riêng ngày 31/8, phim tạo ra 2 kỷ lục: phim điện ảnh ăn khách nhất Việt Nam năm 2025 và phim điện ảnh có doanh thu trong 1 ngày cao nhất lịch sử phòng vé Việt với 45,8 tỷ đồng.
Trên trang cá nhân có 18 triệu người theo dõi, mới đây Trấn Thành đã có chia sẻ dài về phim "Mưa đỏ". Anh viết: "Tối hôm qua, có đúng 1 ngày nghỉ nên vội chạy ngay ra rạp xem bộ phim hot nhất hiện nay - Mưa đỏ. Tôi thật sự ngỡ ngàng về chất lượng và độ 'wow' của bộ phim về cách mạng và chiến tranh của Việt Nam mà lại được làm hay, hoành tráng và chỉn chu đến như thế! Thật sự, cái gì hot cũng có lý do! Tôi phải tự nhiên vô thức thốt lên 'hay quá' ít nhất 20 lần trong quá trình xem phim. Xem xong đứng thẫn thờ vỗ tay cả 1 phút. Bộ phim chạm thật sự! Cảm giác xem xong thấy dâng thêm lòng yêu nước là hoàn toàn có thật. Đạo diễn đã kể chuyện hay đến mức mà mình y như cùng sống chung trong cảm giác của bom đạn khốc liệt ngày đó. Bác DOP quay phim này xuất sắc đến mức qua những hình ảnh và âm thanh đó, tôi cảm nhận được nỗi đau và sự chịu đựng của những người lính trẻ năm đó đã dũng cảm và kiên cường như thế nào trong việc bảo vệ thành Quảng Trị. Không nói ngoa, nhưng đây là bộ phim lịch sử làm về chiến tranh Việt Nam 'hay nhất' mà Trấn Thành từng xem cho đến thời điểm này".
Doanh thu của "Mưa đỏ" ngày 30/8 tăng sốc, với gần 44 tỷ, chỉ thua tốc độ bán vé trong 1 ngày của phim "Mai". "Mưa đỏ" chính thức trở thành phim thứ 2 trong năm vượt mốc 300 tỷ đồng ở ngày thứ 10 ra rạp.