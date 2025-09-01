Cảnh trong phim "Mưa đỏ".

3 ngày cuối tuần qua, Mưa đỏ tiếp tục gây bão phòng vé. Nhiều khán giả đã không thể đặt được vé xem phim vì các suất chiếu đều kín chỗ từ trước.

Chiều tối ngày 31/8, phim tạo ra 2 kỷ lục mới: Đó là phim điện ảnh ăn khách nhất Việt Nam năm 2025 (vượt qua Bộ tứ báo thủ của Trấn Thành với 332 tỷ đồng) và phim điện ảnh có doanh thu trong 1 ngày cao nhất lịch sử phòng vé Việt với 45,8 tỷ đồng (vượt qua Mai cũng của Trấn Thành).

Riêng 3 ngày cuối tuần qua, Mưa đỏ thu về 122 tỷ với 1,25 triệu vé bán ra trên tổng số 14.090 suất chiếu. Doanh thu của Mưa đỏ gấp hơn 6 lần phim Làm giàu với ma 2: Cuộc chiến hột xoàn của Hoài Linh ra rạp ngày 29/8 vừa qua khi phim chỉ thu về 19,3 tỷ đồng.

Các diễn viên "Mưa đỏ" trong cinetour quảng bá phim.

Tính tới 6h sáng 1/9, Box Office Vietnam ghi nhận Mưa đỏ đã vượt 350 tỷ đồng ở ngày thứ 11 ra rạp. Đây cũng trở thành bộ phim đầu tiên trong lịch sử đạt được mốc doanh thu này trong thời gian ngắn nhất.

Hiện Mưa đỏ đang đứng sau Mai (551 tỷ đồng), Lật mặt 7 (483 tỷ đồng), Nhà bà Nữ (475 tỷ đồng) và Bố già (427 tỷ đồng) về doanh thu phòng vé.

Phim được dự báo tiếp tục tạo nên kỷ lục trong 2 ngày 1 và 2/9 cũng như thời gian tới. Có chuyên gia dự báo phim có thể đạt doanh thu 600-700 tỷ đồng và nhanh chóng vượt Mai (551 tỷ đồng) của Trấn Thành để trở thành tác phẩm có doanh thu cao nhất mọi thời đại.