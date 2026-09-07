Bối cảnh Mùa hè năm ấy tập 13 lên sóng tối 7/9, Phương (Minh Thu) yêu cầu cấp dưới soạn công văn thông báo chấm dứt hợp đồng với công ty bảo vệ Duy Long. Ngay lập tức Tùng Jun (Trọng Lân) đã gửi cho Phương danh sách một số công ty bảo an uy tín để lựa chọn thay thế Duy Long. Dù vậy bên ngoài Tùng Jun tỏ ra rất thông cảm cho hoàn cảnh của Khánh (Tô Dũng) để lấy lòng Phương, nói không thể làm trái quy định của khách sạn.

Còn Phương nói thẳng với Khánh việc Duy Long tráo người là vi phạm hợp đồng và cô cũng sẽ xử lý người trong nội bộ có liên quan. Khánh cho rằng công ty của Phương đang nâng cao quan điểm bởi trước nay mọi thứ vẫn vận hành như thế. "Phương chỉ làm việc trên nguyên tắc. Khánh cũng không cần tự trách bản thân mình quá, cũng đừng quy kết đổ cho bên này bên kia", cô nói. Khánh đáp: "Thế không nói về lý nữa, nói về tình được không? Có thể vì tình bạn cũ mà giúp tôi lần này được không?".

Ở diễn biến khác, Long (Lý Chí Huy) hào hứng chào đón con đầu lòng và nhờ Khánh tư vấn chọn giúp cũi trẻ em. Khi Long đang tận hưởng niềm vui làm bố thì Khánh buột miệng nói lời xin lỗi khiến Long nổi điên cho rằng Khánh và vợ mình có vấn đề nhưng ngay lập tức bị Khánh chấn chỉnh.

Phương có đồng ý với đề nghị của Khánh? Chi tiết tập 13 Mùa hè năm ấy lên sóng 20h tối 7/9 trên VTV3.

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