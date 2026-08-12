Trong Mùa hè năm ấy tập 4 lên sóng tối nay, 12/8, Khánh (Long Vũ) ra cửa hàng gặp bà Ngọc (Vân Dung) để thông báo việc mẹ mình cầm sổ đỏ cho vay tiền với lãi suất thấp hơn cả ngân hàng nên gợi ý mẹ của Phương thử đặt vấn đề xem sao. "Cô cứ tin con. Trông mẹ con thế thôi chứ dễ mủi lòng lắm. Hôm nay mẹ con vừa được trả nợ xong, đang sẵn tiền. Cô cứ qua, có luôn", Khánh thuyết phục bà Ngọc.

Khánh bị bố mẹ mắng vì âm thầm giúp đỡ gia đình Phương chuyện tiền nong. "Bố mẹ từ trước đến nay dạy em sống phải biết trước biết sau, có tình có nghĩa, 'một con ngựa đau cả tàu bỏ cỏ' còn gì. Bố mẹ có thể không quan tâm đến cái Phương, không để ý nhà Phương cũng được nhưng Phương là bạn em từ bé, lớn lên cùng nhau. Nó buồn khổ thế em còn tâm trí đâu mà ăn thịt quay với gà tần", Khánh lý luận.

Ở diễn biến khác, Phương (Lưu Ly) buồn trước hoàn cảnh gia đình mình và tâm sự với Khánh rằng bà Ngọc còn có ý định bán nhà trong khi bố cô rất yêu căn nhà này. "Đừng tiêu cực như thế! Trước chính bà dạy tôi là mình chỉ cần gửi tín hiệu lên vũ trụ thôi là vũ trụ sẽ manifest (quá trình dùng suy nghĩ, niềm tin, cảm xúc và sự tưởng tượng tích cực để "hiện thực hóa" hoặc thu hút những điều mình mong muốn vào cuộc sống - PV) về cho mình mà", Khánh an ủi Phương.

Mẹ Phương sẽ tìm đến mẹ Khánh nhờ giúp đỡ? Diễn biến chi tiết tập 4 Mùa hè năm ấy lên sóng 20h tối nay trên VTV3.

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