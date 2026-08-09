Long Vũ - diễn viên sinh năm 2001 từng nổi tiếng với vai Chải trong "Đi giữa trời rực rỡ" kể từng áp lực là con trai của nghệ sĩ Vân Dung. Anh chia sẻ mẹ rất nghiêm khắc và bản thân không được ưu ái hơn khi làm nghề.