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Trong "Mùa hè năm ấy" đang phát sóng trên VTV, Trình Mỹ Duyên vào vai Sinh - cô giáo dạy Hoá và cũng là chủ nhiệm lớp 12 của Phương - Khánh. 
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Dù chỉ là vai phụ và mới xuất hiện với thời lượng khá khiêm tốn trong 2 tập gần đây nhưng clip về cô Sinh được khán giả đón nhận nồng nhiệt với hàng triệu lượt xem. 
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Nữ diễn viên chia sẻ với VietNamNet: "Khi đọc những bình luận của khán giả, tôi vừa bất ngờ vừa hạnh phúc. Tôi nghĩ bất kỳ diễn viên nào cũng mong nhân vật mình thể hiện được khán giả nhớ đến nên việc cô Sinh nhận được nhiều tình cảm là một món quà rất lớn đối với tôi". 
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Dù vậy Trình Mỹ Duyên chia sẻ không nghĩ đó là câu chuyện “vai phụ hay vai chính” vì mỗi nhân vật đều có nhiệm vụ riêng để góp phần hoàn thiện câu chuyện. Cô nói: "Tôi thấy may mắn vì nhân vật được mọi người yêu thương và biết ơn đạo diễn, biên kịch, ê-kíp sản xuất đã tin tưởng giao cho vai diễn này". 
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Trình Mỹ Duyên tiết lộ từ đầu, đạo diễn muốn hình ảnh cô Sinh là một cô giáo chủ nhiệm trẻ, gần gũi, dịu dàng nhưng cũng đáng yêu và có chút “tấu hài” tự nhiên. Vì vậy, từ trang phục, kiểu tóc đến cách nói chuyện hay biểu cảm, nữ diễn viên đều cố gắng giữ mọi thứ thật đời để khán giả thấy như mình từng gặp một cô giáo như thế ngoài đời. 
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Trình Mỹ Duyên từng học sư phạm, cũng được đi thực tập và được làm cô giáo chủ nhiệm 3 tháng nên ít nhiều nữ diễn viên cũng hiểu đôi chút về môi trường sư phạm, quan sát học cách nói chuyện, cách quan tâm học sinh và cả những khoảnh khắc đáng yêu trong môi trường học đường.
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Tuy nhiên cô bất ngờ vì vai diễn được yêu thích. "Khi nhận một vai diễn, điều tôi mong nhất là mình làm tròn vai và nhân vật đủ chân thật để khán giả tin. Còn việc được viral hay được mọi người yêu mến là điều vượt ngoài mong đợi và tôi rất biết ơn", cô nói. 
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Trình Mỹ Duyên chia sẻ ngoài đời diễn viên Lâm Đức Anh rất vui tính nên mỗi lần diễn cùng nhau. "Có những phân đoạn quay xong cả đoàn đều cười vì mọi thứ diễn ra rất tự nhiên. May mắn là chúng tôi có sự phối hợp khá ăn ý nên khi lên hình, tôi thấy những màn đối đáp vẫn giữ được sự tự nhiên mà đạo diễn mong muốn. Tôi nghĩ chính sự thoải mái đó cũng giúp khán giả cảm nhận được năng lượng tích cực của hai nhân vật", nữ diễn viên nói với VietNamNet.
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Trình Mỹ Duyên kể khi xem phim phát sóng cô có cảm giác giống một khán giả hơn là diễn viên. Nữ diễn viên xem để rút kinh nghiệm nhưng cũng có những lúc bật cười vì cô Sinh dễ thương hơn mình tưởng. 
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"Nếu khán giả nhớ đến cô Sinh như một cô giáo mang lại cảm giác vui vẻ, ấm áp và khiến mọi người mỉm cười mỗi lần xuất hiện thì đó là điều tôi hạnh phúc nhất", nữ diễn viên nói. 
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 Trình Mỹ Duyên sinh năm 1995 tại Tuyên Quang. Cô tốt nghiệp Đại học Sư phạm Tuyên Quang, từng tham gia Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2017 trước khi lọt top 10 The Face Vietnam cùng năm. 
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Trình Mỹ Duyên bén duyên với điện ảnh qua vai diễn chính trong phim điện ảnh "Kiều" và hàng loạt bộ phim truyền hình như: Đừng nói khi yêu, Tiểu tam không có lỗi, Lời hứa đầu tiên.
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Ngoài đời, Trình Mỹ Duyên theo đuổi phong cách gợi cảm, trưởng thành. 

Trình Mỹ Duyên trong phim "Mùa hè năm ấy" (Nguồn: VTV)  

Ảnh: NVCC 