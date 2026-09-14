Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, áp thấp nhiệt đới đã suy yếu thành một vùng áp thấp trên khu vực phía Tây tỉnh Quảng Trị và tan dần, tuy nhiên, diễn biến mưa lớn ở miền Trung và nhiều nơi ở Bắc Bộ còn phức tạp.

Cụ thể, từ tối 13/9 đến ngày 15/9, Thanh Hóa có mưa to đến rất to và giông, lượng mưa 100-250mm, cục bộ có nơi trên 350mm.

Từ Nghệ An đến Bắc Quảng Trị có mưa to đến rất to và giông, lượng mưa 200-400mm, cục bộ có nơi trên 500mm.

Ảnh hưởng của hoàn lưu áp thấp nhiệt đới, nhiều nơi ở miền Bắc và Bắc Trung Bộ có mưa lớn. Ảnh: Hoàng Minh

Từ ngày 14-15/9, trung du và đồng bằng Bắc Bộ, phía Nam Sơn La, Phú Thọ, Tuyên Quang, Lào Cai có mưa to 70-150mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 200mm.

Cảnh báo nguy cơ mưa có cường độ lớn trên 100mm/3h.

Riêng thời tiết Hà Nội ngày 14/9, có mưa vừa, mưa to và giông, cục bộ có nơi mưa rất to. Nhiệt độ giảm 3-4 độ so với hôm qua, mức cao nhất không quá 30 độ.

Đáng lưu ý, từ đêm 15/9 đến ngày 16/9, trung du và đồng bằng Bắc Bộ, Phú Thọ, phía Nam Sơn La, Tuyên Quang, Lào Cai tiếp tục có mưa 30-60mm, cục bộ có nơi trên 100mm. Từ Thanh Hóa đến Hà Tĩnh mưa 40-80mm, cục bộ có nơi trên 150mm.

Tổng lượng mưa từ tối 13/9 đến ngày 16/9, ở Thanh Hóa 170-350mm, cục bộ trên 500mm. Từ Nghệ An đến Bắc Quảng Trị 250-450mm, cục bộ trên 600mm. Trung du và đồng bằng Bắc Bộ, Phú Thọ, phía Nam Sơn La, Tuyên Quang, Lào Cai 100-200mm, cục bộ trên 300mm.

Cơ quan khí tượng cảnh báo, trong mưa giông, người dân cần đề phòng lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Mưa lớn có khả năng gây ngập úng tại các vùng trũng, thấp, khu đô thị, khu công nghiệp; đồng thời làm gia tăng nguy cơ lũ quét trên các sông, suối nhỏ và sạt lở đất trên các sườn dốc.

Dự báo thời tiết ngày 14/9/2026 các vùng trên cả nước:

Hà Nội

Nhiều mây, có mưa vừa, mưa to và giông, cục bộ có nơi mưa rất to. Gió bắc cấp 2-3. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 22-24 độ. Nhiệt độ cao nhất: 27-29 độ.

Tây Bắc Bộ

Có mây, có mưa rào và giông vài nơi; riêng phía Nam các tỉnh Sơn La, Phú Thọ và Lào Cai nhiều mây, có mưa vừa, mưa to và giông, cục bộ có nơi mưa rất to. Gió nhẹ. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 21-24 độ, có nơi dưới 21 độ. Nhiệt độ cao nhất: 27-30 độ, có nơi trên 30 độ.

Đông Bắc Bộ

Nhiều mây, có mưa rào rải rác và có nơi có giông; riêng khu vực trung du, đồng bằng và phía Nam tỉnh Tuyên Quang có mưa vừa, mưa to và giông, cục bộ có nơi mưa rất to. Gió đông bắc cấp 2-3. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 21-24 độ, vùng núi có nơi dưới 21 độ. Nhiệt độ cao nhất: 27-30 độ.

Thanh Hóa đến Huế

Nhiều mây, phía Bắc (Thanh Hóa - Bắc Quảng Trị) có mưa to đến rất to; phía Nam có mưa rào và giông vài nơi, riêng chiều tối và tối có mưa rào và giông rải rác. Phía Bắc gió đông bắc đến đông cấp 2-3; phía Nam gió đông đến đông nam cấp 2-4. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 22-25 độ. Nhiệt độ cao nhất: 26-29 độ, có nơi trên 29 độ.

Duyên hải Nam Trung Bộ

Nhiều mây, phía Bắc chiều tối và tối có mưa rào và giông rải rác; phía Nam có mưa rào và giông vài nơi. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 25-28 độ. Nhiệt độ cao nhất: 29-32 độ, có nơi trên 32 độ.

Cao nguyên Trung Bộ

Nhiều mây, có mưa rào và giông rải rác, cục bộ có nơi mưa to (mưa tập trung vào chiều và tối). Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 19-22 độ, có nơi dưới 20 độ. Nhiệt độ cao nhất: 27-30 độ.

Nam Bộ

Nhiều mây, có mưa rào và giông rải rác, cục bộ có nơi mưa to (mưa tập trung vào chiều và đêm). Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 24-27 độ. Nhiệt độ cao nhất: 30-33 độ.

TPHCM

Nhiều mây, có mưa rào và giông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 24-26 độ. Nhiệt độ cao nhất: 31-33 độ.