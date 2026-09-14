Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, tối qua (13/9), sau khi đi vào đất liền tỉnh Quảng Trị, áp thấp nhiệt đới đã suy yếu thành một vùng áp thấp, sau đó di chuyển dần sang trung Lào và tan dần.

Tuy nhiên, hoàn lưu của áp thấp nhiệt đới nối dải hội tụ nhiệt đới tiếp tục gây mưa lớn ở miền Bắc và Trung Bộ, với vùng tâm mưa có xu hướng dịch lên phía Bắc so với những ngày trước.

Cụ thể, từ hôm nay miền Bắc bước vào đợt mưa lớn kéo dài 3 ngày (14-16/9) với lượng mưa lớn nhất có thể vượt 500mm. Vùng mưa tại Trung Bộ thu hẹp dần, chủ yếu còn từ Thanh Hóa đến Hà Tĩnh.

Mưa lớn dồn dập từ miền Bắc đến Hà Tĩnh

Sáng 14/9, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia ghi nhận từ đêm 13/9 đến sáng 14/9, khu vực từ Nam Nghệ An đến phía Bắc tỉnh Quảng Trị có mưa to đến rất to. Lượng mưa phổ biến dao động từ 60-100mm, một số điểm mưa đặc biệt lớn như: Hoa Thanh (Quảng Trị) 225mm; Kỳ Thượng (Hà Tĩnh) 184mm.

Miền Bắc bước vào đợt mưa lớn kéo dài 3 ngày. Ảnh: Hoàng Minh

Dự báo từ sáng 14/9 đến đêm 15/9, khu vực Nam đồng bằng Bắc Bộ, từ Thanh Hóa đến phía Bắc tỉnh Hà Tĩnh có mưa to đến rất to và giông với lượng mưa 150-300mm, có nơi trên 450mm.

Các nơi khác thuộc đồng bằng Bắc Bộ và phía Nam các tỉnh Sơn La, Phú Thọ, Hà Tĩnh có mưa vừa, mưa to và giông với lượng mưa phổ biến từ 100-180mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 250mm.

Từ chiều tối ngày 14/9 đến đêm 15/9, khu vực trung du Bắc Bộ và phía Nam các tỉnh Tuyên Quang, Lào Cai có mưa vừa, mưa to và giông với lượng mưa phổ biến từ 50-100mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 150mm.

Cảnh báo nguy cơ mưa có cường độ lớn trên 100mm trong vòng 3 giờ.

Sau đó, trong ngày 16/9, khu vực trung du và đồng bằng Bắc Bộ; các tỉnh Phú Thọ, Thanh Hóa, Nghệ An cùng phía Nam các tỉnh Sơn La, Tuyên Quang, Lào Cai tiếp tục có mưa vừa, mưa to và giông. Lượng mưa phổ biến từ 20-40mm, cục bộ có nơi trên 70mm.

Cơ quan khí tượng nhận định, tổng lượng mưa tích lũy từ sáng sớm 14/9 đến hết ngày 16/9 ở Nam đồng bằng Bắc Bộ, từ Thanh Hóa đến phía Bắc Hà Tĩnh là 180-350mm, có nơi trên 500mm.

Trung du và các nơi khác thuộc đồng bằng Bắc Bộ, Phú Thọ, phía Nam Sơn La, Tuyên Quang, Lào Cai là 100-200mm, có nơi trên 300mm.

Tại Hà Nội, từ sáng 14/9 đến đêm 15/9 có mưa vừa, mưa to và giông với lượng mưa phổ biến từ 40-120mm, có nơi mưa rất to trên 150mm.

TS. Nguyễn Ngọc Huy, chuyên gia về biến đổi khí hậu và cảnh báo thiên tai cũng nhận định, trong sáng nay, hoàn lưu áp thấp nhiệt đới sẽ gây mưa lớn vùng ven biển từ Nghệ An tới Hải Phòng.

Từ chiều và tối nay đến ngày 16/9 mưa lớn tiếp tục duy trì ở Thanh Hóa, Ninh Bình, Hưng Yên, Hải Phòng và mở rộng vùng mưa lớn tới Hà Nội, Quảng Ninh, Hòa Bình.

Người dân ở vùng thấp trũng, bao gồm cả khu vực Hà Nội và Ninh Bình cần đề phòng nguy cơ ngập úng, lụt do nước sông lên cao.

“Tâm lý của người dân sau khi nghe tin bão hoặc áp thấp nhiệt đới đã tan thường sẽ chủ quan; nhưng hoàn lưu của nó thường gây ra mưa lớn diện rộng và kéo dài”, ông Huy lưu ý.

Cảnh báo lũ lên trên các sông, nguy cơ cao sạt lở đất

Về diễn biến thủy văn, cơ quan khí tượng cho biết mực nước các sông từ Quảng Trị đến TP Huế đang có xu hướng giảm nhẹ. Sông Thạch Hãn hiện ở mức dưới báo động (BĐ) 3 là 0,72m.

Từ nay đến ngày 16/9, trên các sông từ Thanh Hóa đến TP Huế có khả năng xuất hiện một đợt lũ mới. Trong đó, mực nước trên sông Ngàn Sâu, Ngàn Phố (Hà Tĩnh) có thể lên mức BĐ2-BĐ3; sông Thạch Hãn tiếp tục xuống và dao động ở mức BĐ1-BĐ2.

Đáng lưu ý, trong hôm nay (14/9), các khu vực phía Tây tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Trị đứng trước nguy cơ rất cao xảy ra lũ quét và sạt lở đất, đặc biệt tại các khu vực đồi núi, sườn dốc và những nơi đã tích tụ lượng mưa lớn trong nhiều ngày qua.