Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, không khí lạnh kết hợp với nhiễu động trong đới gió Đông trên cao gây ra đợt mưa lớn dữ dội ở khu vực miền Trung.

Cụ thể, đêm qua và sáng nay (27/10), khu vực từ Nam Quảng Trị đến TP Đà Nẵng và phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk có mưa to đến rất to. Lượng mưa ghi nhận từ 19h tối qua đến 8h sáng nay cục bộ có nơi trên 250mm như: trạm Đỉnh Bạch Mã (TP Huế) 936.8mm, trạm Phước Ninh (TP Đà Nẵng) 275mm,…

Bên cạnh đó, mưa lớn khiến lũ trên sông Hương (TP Huế), sông Vu Gia - Thu Bồn (Đà Nẵng) đang lên; các sông ở Nam Quảng Trị, Quảng Ngãi và Gia Lai có dao động.

Nước chảy tràn qua cao tốc La Sơn - Túy Loan (TP Huế) sáng 27/10. Ảnh: Như Khánh

Cơ quan khí tượng dự báo, trong những giờ tới, lũ trên các sông ở TP Huế tiếp tục lên nhanh. Tại trạm Phú Ốc, nước lũ có khả năng lên trên mức lịch sử (5,24m năm 2020) 0,05-0,1m; tại trạm Kim Long lên trên mức báo động (BĐ)3 là 1,1m; trên sông Vu Gia tại trạm Ái Nghĩa tiếp tục lên và ở trên mức BĐ3.

Từ chiều đến tối nay, lũ tại trạm Phú Ốc tiếp tục lên chậm và duy trì ở trên mức lịch sử 0,05-0,1m; tại trạm Kim Long tiếp tục lên và trên mức BĐ3 1,2m và dưới mức lịch sử 1,11m; trên sông Thu Bồn tại trạm Câu Lâu tiếp tục lên và ở trên mức BĐ3; trên sông Vu Gia tại trạm Ái Nghĩa dao động ở mức cao trên BĐ3.

Dự báo, từ đêm nay đến sáng mai (28/10), lũ trên các sông ở TP Huế sẽ xuống nhưng vẫn ở trên mức BĐ3; trên sông Thu Bồn tại trạm Câu Lâu xuống và ở dưới mức BĐ3; trên sông Vu Gia tại trạm Ái Nghĩa tiếp tục xuống và trên mức BĐ2.

Ngoài ra, cơ quan khí tượng cũng cho biết, từ nay đến 29/10, trên các sông từ Quảng Ngãi đến Gia Lai sẽ xuất hiện một đợt lũ. Trong đợt lũ này, mực nước đỉnh lũ trên sông Trà Khúc, sông Vệ (Quảng Ngãi) lên mức BĐ1-BĐ2, có nơi trên BĐ2; thượng nguồn sông Kôn và một số sông suối nhỏ ở Gia Lai, các sông ở Nam Quảng Trị lên mức BĐ1-BĐ2.

Huế và Đà Nẵng đối mặt nguy cơ ngập lụt diện rộng; các tỉnh từ Nam Quảng Trị đến Gia Lai cảnh báo lũ quét, sạt lở đất. Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do lũ: cấp 3.

Mưa lớn tiếp tục trút xuống miền Trung

Các chuyên gia nhận định, mưa lớn còn tiếp diễn nhiều nơi ở miền Trung. Trong đó, từ hôm nay đến sáng sớm 29/10, ở khu vực từ Nam Quảng Trị đến TP Đà Nẵng và phía Đông tỉnh Quảng Ngãi vẫn xảy ra mưa to đến rất to.

Lượng mưa phổ biến ở Nam Quảng Trị và phía Đông tỉnh Quảng Ngãi 200-400mm, cục bộ có nơi trên 700mm, Huế và Đà Nẵng 300-500mm, cục bộ có nơi trên 800mm; từ Hà Tĩnh đến Bắc Quảng Trị có mưa vừa, mưa to và giông với lượng mưa 100-200mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 350mm.

Từ hôm nay đến sáng sớm mai (28/10), khu vực phía Đông tỉnh Gia Lai cũng có mưa vừa, mưa to và giông với lượng mưa 40-80mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 150mm.

Cảnh báo nguy cơ mưa có cường độ lớn (>200mm/3h).

Ngoài ra, trong ngày và đêm nay, khu vực cao nguyên Trung Bộ, Khánh Hòa, phía Đông tỉnh Đắk Lắk, Lâm Đồng và khu vực Nam Bộ có mưa, mưa vừa và giông với lượng mưa 20-40mm, cục bộ có nơi mưa to đến rất to trên 100mm. Cảnh báo nguy cơ mưa có cường độ lớn (>80mm/3h).

Đồng thời, cơ quan khí tượng cũng cảnh báo, ngày và đêm 29/10, ở khu vực từ Hà Tĩnh đến Đà Nẵng tiếp tục có mưa vừa, mưa to và giông với lượng mưa từ 50-100mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 200mm. Mưa lớn ở khu vực Trung Bộ còn có khả năng kéo dài đến hết tháng 10/2025.

Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do mưa lớn, lốc, sét, mưa đá khu vực từ Nam Quảng Trị đến Đà Nẵng và phía Đông tỉnh Quảng Ngãi ở cấp 2.

Trong 6 giờ tới (từ 10h30 ngày 27/10), có nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất, sụt lún đất trên sườn dốc, suối nhỏ tại các tỉnh, thành: Quảng Trị, Huế, TP. Đà Nẵng, Quảng Ngãi, Gia Lai, Đắk Lắk. Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do lũ quét, sạt lở đất, sụt lún đất do mưa lũ hoặc dòng chảy ở Huế, Đà Nẵng: cấp 2.