Do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới đã mạnh lên thành bão số 6, từ đêm 29 tới sáng 30/8, địa bàn Hà Tĩnh có mưa lớn diện rộng. Mưa lớn đã gây ngập lụt cục bộ một số tuyến đường, cầu, khiến giao thông đi lại khó khăn.

Tại địa bàn các xã Phúc Trạch, Hương Đô... tỉnh Hà Tĩnh, mưa lớn gây ngập cục bộ. Để chủ động ứng phó với mưa lớn, ngày 29/8, Thủy điện Hố Hô đã vận hành xả tràn điều tiết nước, tăng dung tích phòng lũ cho khu vực nhà máy.

Thủy điện Hố Hô tăng lưu lượng xả lũ.

Tuy nhiên, từ đêm qua tới sáng nay, trên địa bàn huyện Hương Khê cũ và khu vực nhà máy có mưa rất to. Lưu lượng nước đổ về hồ của nhà máy tăng nhanh nên thủy điện đã tăng lưu lượng xả tràn. Trong sáng 30/8, lưu lượng nước đổ về hồ tới 730 m3/s, Nhà máy thủy điện Hố Hô đang xả tràn với lưu lượng 682 m3/giây.

Theo lãnh đạo xã Phúc Trạch, mưa lớn đã gây ngập cục bộ một số tuyến đường. Quốc lộ 15 đi qua địa bàn xã cũng bị ngập sâu. Lực lượng chức năng phải lập rào chắn, cấm phương tiện qua lại để đảm bảo an toàn giao thông. Tại Km434+590 - Km434+650 Quốc lộ 15 đoạn qua địa bàn xã Phúc Trạch bị ngập sâu từ 30-50cm.

Mưa lớn gây ngập sâu tại một số tuyến đường xã Phúc Trạch.

Trước tình hình này, cơ quan quản lý đường bộ cùng lực lượng chức năng đã tiến hành điều tiết, hướng dẫn, phân luồng giao thông và dựng rào chắn, biển cảnh báo, cấm tất cả các loại phương tiện qua lại.

Nông dân xót xa nhìn vựa bưởi sắp đến ngày thu hoạch bị ngâm nước.

Ngoài ra, mưa lớn cũng đã gây ngập nhiều diện tích trồng bưởi Phúc Trạch của bà con. Theo Bí thư thôn Phú Lễ, xã Phúc Trạch, toàn thôn có khoảng 40ha diện tích trồng bưởi. Hiện nay có khoảng 30ha bưởi có nguy cơ bị ngập lụt, trong đó 2ha đã bị ngập nước.

Nông dân xã Phúc Trạch chèo thuyền vớt vát bưởi bị ngâm nước.

"Để vớt vát bưởi, nông dân phải lội nước, chèo thuyền ra khu vực ngập sâu để hái bưởi. Tuy nhiên, bưởi Phúc Trạch nếu bị ngâm nước cũng sẽ bị thối rữa và hư hỏng", Bí thư thôn Phú Lễ thông tin.

Nước ngập sâu, nông dân chèo thuyền hái bưởi.

Bưởi chưa chín nhưng nông dân đành phải hái về nhà vì vườn đã bị ngập nước.

Nông dân lội nước hái bưởi bị ngập nước.

Cảnh báo ngập nước tại xã Phúc Trạch.

Tại xã Cẩm Duệ, mưa lớn cũng khiến bờ sông Gia Hội - Rào Cái đi qua thôn Thống Nhất cũng bị sạt lở. Theo lãnh đạo UBND xã Cẩm Duệ, trước tình hình trên, đơn vị đã huy động lực lượng, phối hợp với hàng chục người dân chặt tre, gia cố bờ sông.

Người dân chặt tre gia cố bờ sông.

Lãnh đạo địa phương đi dọc bờ sông kiểm tra tình hình sạt lở ở Cẩm Duệ.

"Hiện nay có khoảng 300m bờ sông Gia Hội - Rào Cái đang bị sạt lở, đe dọa trực tiếp đến 4 hộ dân. Ngoài ra, bờ sông nếu không được gia cố kịp thời, sạt lở sẽ đe dọa đến hàng chục hộ dân cư dọc bờ sông. Lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh đã phối hơp với chính quyền địa phương, cùng hàng chục người dân chặt tre, gia cố bờ sông bằng cọc tre, đắp đất sét để tạm thời ổn định mái bờ, đảm bảo an toàn cho các hộ dân", lãnh đạo UBND xã Cẩm Duệ thông tin.