Trưa 18/11, lãnh đạo Công ty CP Quản lý và Xây dựng Giao thông tỉnh Khánh Hòa cho biết, trong hôm nay đơn vị sẽ họp với các cơ quan liên quan để lên phương án dùng thuốc nổ phá vỡ những khối đá lớn nằm chắn đèo Khánh Lê.

Quốc lộ 27C qua đèo Khánh Lê, tỉnh Khánh Hòa sạt lở nghiêm trọng. Ảnh: X.N

Sáng nay, trên Quốc lộ 27C qua đèo Khánh Lê – tuyến đường nối Nha Trang và Đà Lạt, trời vẫn mưa. Nhiều vị trí trên đèo bị sạt lở nghiêm trọng. Đặc biệt, một đoạn dài 50m qua xã Nam Khánh Vĩnh ghi nhận 6 tảng đá lớn nặng hàng trăm tấn nằm ngang đường, khiến giao thông bị tê liệt.

Đơn vị thi công đã huy động nhiều phương tiện, nhân lực dọn dẹp các vị trí sạt lở trên đèo. Tuy nhiên, với 6 tảng đá nặng hàng trăm tấn chắn ngang, các phương tiện này không thể di dời bằng máy xúc hay cẩu.

Lực lượng chức năng huy động nhân lực, máy móc xử lý sạt lở trên quốc lộ 27C. Ảnh: X.N

Sau khi nghiên cứu, các đơn vị chuyên môn quyết định nổ mìn để xử lý các khối đá lớn. Dự kiến việc nổ mìn kéo dài trong hai ngày.

“Cơ quan chức năng đang nghiên cứu khối lượng thuốc nổ phù hợp và chuẩn bị thủ tục thực hiện”, đại diện Công ty CP Quản lý và Xây dựng Giao thông tỉnh Khánh Hòa cho biết.

Về phía địa phương, cơ quan chức năng tỉnh Khánh Hòa đang làm việc, phối hợp với đơn vị chuyên môn của Bộ Quốc phòng để thực hiện nổ mìn phá đá.

Sau trận mưa lớn kéo dài, trên đèo Khánh Lê xuất hiện nhiều điểm sạt lở. Tối 16/11, một ô tô khách chở 32 người lưu thông trên Quốc lộ 27C (đèo Khánh Lê) cũng bị đất đá vùi lấp, làm 6 người tử vong và nhiều người bị thương.