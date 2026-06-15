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Khoảng 17h30 ngày 15/6, bầu trời TPHCM bất ngờ tối sầm, mây đen vần vũ rồi đổ mưa như trút nước trên diện rộng tại các khu vực phía Nam và phía Đông. Do trận mưa lớn xuất hiện vào khung giờ tan tầm, hàng vạn người dân đang di chuyển trên đường đã rơi vào cảnh "tiến thoái lưỡng nan".

Đường Quốc Hương bị ngập nước. Ảnh: UDI Maps

Chỉ sau khoảng 30 phút mưa xối xả, hệ thống thoát nước tại nhiều khu vực trũng thấp đã quá tải. Theo ghi nhận của phóng viên, các tuyến đường vốn là "rốn ngập" như Lê Văn Lương, Quốc Hương, Nguyễn Duy Trinh, Tô Ngọc Vân nhanh chóng chìm sâu trong biển nước.

Tình trạng ngập nặng đã xảy ra trên đường Lê Văn Lương đoạn qua các xã Nhà Bè và Hiệp Phước. Có những đoạn, nước tràn lên vỉa hè, nhà dân hai bên đường.

Anh Trần Xuân Thanh (ngụ xã Nhà Bè) cho biết, mưa bắt đầu nặng hạt ở khu vực trung tâm thành phố từ 17h. Anh vội mặc áo mưa để kịp về nhà trong giờ cao điểm. Thế nhưng, khi di chuyển trên đường Lê Văn Lương, nước ngập sâu khiến xe chết máy, buộc anh phải dắt bộ.

Nhiều người đi xe máy bị ngã nhào khi di chuyển qua đoạn đường ngập sâu khoảng nửa mét.

Sau một ngày lao động, thay vì được về nhà nghỉ ngơi, nhiều người dân lại phải hì hục đẩy bộ những chiếc xe chết máy giữa dòng nước ngập.

Sống cạnh đường Lê Văn Lương, anh Hoàng Hùng chia sẻ, đây là lần đầu tiên kể từ đầu mùa mưa tuyến đường bị ngập sâu đến vậy. Nguyên nhân là do trận mưa lớn hôm nay trùng vào thời điểm triều cường dâng cao khiến nước không kịp thoát.

Nước ngập tràn vào cả khu vực cây xăng. Nhiều tài xế bất lực nhìn đoạn đường phía trước đã biến thành sông.

Đến 19h cùng ngày, nhiều tuyến đường vẫn chìm sâu trong biển nước khiến việc đi lại của người dân gặp khó khăn.



