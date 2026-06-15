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Bắc Bộ mưa lớn kéo dài, nguy cơ lũ quét và sạt lở đất

Theo dự báo viên Phạm Thị Châm, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, chiều nay (15/6), ở khu vực vùng núi Bắc Bộ đã có mây giông phát triển gây mưa rào và giông. Một số nơi ở Thái Nguyên, Cao Bằng và Tuyên Quang đã ghi nhận mưa to. Dự báo, mưa sẽ gia tăng rõ rệt từ chiều tối và đêm nay.

Nguyên nhân là do ảnh hưởng của rãnh áp thấp dịch chuyển từ phía Bắc xuống vùng núi Bắc Bộ, kết hợp với hội tụ gió lên đến 5.000m được hình thành, gây mưa rào và giông.

Cơ quan khí tượng nhận định, từ đêm nay 15/6 đến 18/6, ở khu vực vùng núi và trung du Bắc Bộ sẽ xảy ra một đợt mưa vừa, mưa to trên diện rộng với tổng lượng mưa trong 3 ngày phổ biến từ 100-200mm, cục bộ có nơi trên 350mm. Mưa tập trung chủ yếu từ chiều tối đến sáng hôm sau, với nguy cơ xuất hiện các trận mưa có cường độ lớn trên 100mm trong vòng 3 giờ.

Miền Bắc xuất hiện đợt mưa lớn, đề phòng ngập úng ở vùng trũng. Ảnh: Thạch Thảo

"Mưa lớn liên tiếp làm tăng nguy cơ xảy ra lũ quét và sạt lở đất ở các sườn đồi dốc. Trên các sông suối nhỏ, thượng nguồn các sông chính ở khu vực Bắc Bộ có khả năng xuất hiện một đợt lũ với biên độ lũ lên từ 2-4m. Trong đợt này, đỉnh lũ trên các sông nhỏ có khả năng lên mức báo động 1 đến báo động 2, gây ngập lụt ở các vùng trũng thấp ven sông, người dân cần hết sức cảnh giác", dự báo viên nhấn mạnh.

Đối với khu vực Hà Nội và đồng bằng Bắc Bộ, từ đêm nay đến ngày 17/6, dự báo có mưa giông rải rác, tập trung chủ yếu vào chiều tối và đêm; cục bộ có nơi mưa lớn trên 70mm/24 giờ. Mưa giông giúp nền nhiệt Bắc Bộ giảm mạnh, chấm dứt nắng nóng. Nhiệt độ cao nhất tại đồng bằng phổ biến từ 31-33 độ; vùng núi và trung du từ 29-31 độ, thời tiết mát mẻ, dễ chịu.

Ngày 19/6, khu vực vùng núi Bắc Bộ giảm mưa, còn mưa rào và giông rải rác, cục bộ có nơi mưa to (thời gian mưa tập trung vào chiều tối và đêm), các khu vực khác có mưa rào và giông vài nơi.

Từ khoảng ngày 20/6, khu vực đồng bằng Bắc Bộ có khả năng xảy ra nắng nóng diện rộng, sau đó nắng nóng tiếp tục mở rộng ra các nơi khác.

Miền Trung nắng nóng gay gắt, có nơi trên 38 độ

Trái ngược với xu hướng mưa giông và giảm nhiệt ở Bắc Bộ, tại Trung Bộ, nắng nóng dự báo sẽ kéo dài trong nhiều ngày tới. Hôm nay, các tỉnh từ Thanh Hóa đến phía Đông Đắk Lắk tiếp tục có nắng nóng và nắng nóng gay gắt; nhiệt độ cao nhất đỉnh điểm vào trưa và chiều phổ biến từ 36-38 độ, có nơi trên 39 độ.

Dù từ ngày 16-19/6, nền nhiệt ở khu vực này có xu hướng giảm nhẹ xuống còn 35-37 độ, có nơi trên 38 độ, nhưng từ ngày 20/6, nắng nóng gay gắt có khả năng quay trở lại. Người dân cần chủ động các biện pháp phòng chống nắng nóng.

Ngoài ra, trong thời kỳ từ nay đến 24/6, cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ, do ảnh hưởng của gió mùa tây nam, trong chiều tối và tối thường xuyên có mưa rào và giông rải rác, cục bộ có nơi mưa to.