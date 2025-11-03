Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, đêm qua đến sáng nay (3/11), khu vực từ Nam Hà Tĩnh đến Đà Nẵng có mưa vừa, mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to và giông. Riêng Huế - Đà Nẵng mưa to đến rất to như: trạm Bàn Nước (Hà Tĩnh) 242mm, trạm đỉnh Bạch Mã (Huế) 270mm, trạm Thăng Bình (Đà Nẵng) 376mm...

Mưa lớn khiến lũ trên các sông ở Quảng Trị, Huế, Đà Nẵng, Quảng Ngãi dâng cao, đồng loạt vượt mức báo động (BĐ) 3. Hàng loạt tuyến sông như Kiến Giang, sông Bồ, sông Hương, Vu Gia - Thu Bồn đều ghi nhận mực nước trên mức báo động cao nhất, gây ngập lụt trên diện rộng.

Cụ thể, lúc 8h, mực nước trên sông Hương tại trạm Kim Long là 3,89m, trên BĐ3 là 0,39m; sông Bồ tại trạm Phú Ốc 4,81m, trên BĐ3 là 0,31m; sông Vu Gia tại trạm Ái Nghĩa 9,74m, trên BĐ3 là 0,74m; sông Thu Bồn tại trạm Câu Lâu 4,23m (lúc 7h), trên BĐ3 là 0,23m.

Mưa lớn gây ngập lụt ở Huế những ngày qua khiến người dân phải di chuyển bằng thuyền. Ảnh: Nguyễn Phong

Trong 12 giờ tới, lũ trên sông Hương, sông Bồ, sông Vu Gia - Thu Bồn tiếp tục lên và ở trên mức BĐ3.

Trong 12-24 giờ tiếp theo, lũ trên sông Hương, sông Bồ, sông Vu Gia - Thu Bồn tiếp tục dao động ở mức cao từ BĐ3 đến trên BĐ3.

Cơ quan khí tượng cảnh báo 29 xã, phường ở Huế và 40 xã, phường ở Đà Nẵng có nguy cơ bị ngập lụt.

Nguy cơ ngập lụt tại các xã, phường. Nguồn: NCHMF

Dự báo, từ nay đến 5/11, lũ trên các sông ở Hà Tĩnh, Quảng Trị, Quảng Ngãi có khả năng lên lại. Trong đợt lũ này, mực nước đỉnh lũ trên sông Ngàn Sâu, Ngàn Phố (Hà Tĩnh), sông Gianh, sông Kiến Giang, sông Thạch Hãn (Quảng Trị) lên mức BĐ2-BĐ3, có sông trên BĐ3.

Đồng thời, từ sáng nay đến hết 4/11, khu vực từ Hà Tĩnh đến Huế tiếp tục có mưa to đến rất to với lượng mưa phổ biến 150-250mm, cục bộ có nơi trên 400mm; ở khu vực Đà Nẵng có mưa to với lượng mưa 100-200mm, cục bộ có nơi rất to trên 250mm. Cảnh báo nguy cơ mưa có cường độ lớn (>200mm/3h).

Đêm 4/11, khu vực từ Hà Tĩnh đến Quảng Trị vẫn có mưa vừa, mưa to với lượng mưa 20-40mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 70mm. Từ ngày 5/11 đến sáng 6/11, mưa lớn ở khu vực trên có xu hướng giảm dần.

Đáng lưu ý, cơ quan khí tượng nhận định khoảng ngày 7/11, bão Kalmaegi (có thể trở thành bão số 13 trên Biển Đông vào 5/11) có khả năng di chuyển vào đất liền nước ta. Vùng trọng tâm cần lưu ý có thể chịu tác động trực tiếp của bão là từ Đà Nẵng đến Khánh Hòa.

Bão có thể gây gió mạnh và mưa lớn ở các tỉnh khu vực Trung Trung Bộ, Nam Trung Bộ, Tây Nguyên trong khoảng thời gian từ đêm 6-9/11 (dự báo có thể thay đổi, chính quyền và người dân cần theo dõi thường xuyên và cập nhật bản tin mới).

Ở miền Trung, nơi vừa trải qua đợt mưa lớn với lượng mưa lên đến hàng nghìn mm khiến đất đã bão hòa, nếu bão mạnh tiếp tục đổ bộ thì nguy cơ xảy ra lũ quét và sạt lở đất là rất cao.