Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, đêm qua đến sáng nay (3/11), khu vực từ Nam Hà Tĩnh đến Đà Nẵng có mưa vừa, mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to và giông. Riêng Huế - Đà Nẵng mưa to đến rất to như: trạm Bàn Nước (Hà Tĩnh) 242mm, trạm đỉnh Bạch Mã (Huế) 270mm, trạm Thăng Bình (Đà Nẵng) 376mm...
Mưa lớn khiến lũ trên các sông ở Quảng Trị, Huế, Đà Nẵng, Quảng Ngãi dâng cao, đồng loạt vượt mức báo động (BĐ) 3. Hàng loạt tuyến sông như Kiến Giang, sông Bồ, sông Hương, Vu Gia - Thu Bồn đều ghi nhận mực nước trên mức báo động cao nhất, gây ngập lụt trên diện rộng.
Cụ thể, lúc 8h, mực nước trên sông Hương tại trạm Kim Long là 3,89m, trên BĐ3 là 0,39m; sông Bồ tại trạm Phú Ốc 4,81m, trên BĐ3 là 0,31m; sông Vu Gia tại trạm Ái Nghĩa 9,74m, trên BĐ3 là 0,74m; sông Thu Bồn tại trạm Câu Lâu 4,23m (lúc 7h), trên BĐ3 là 0,23m.
Trong 12 giờ tới, lũ trên sông Hương, sông Bồ, sông Vu Gia - Thu Bồn tiếp tục lên và ở trên mức BĐ3.
Trong 12-24 giờ tiếp theo, lũ trên sông Hương, sông Bồ, sông Vu Gia - Thu Bồn tiếp tục dao động ở mức cao từ BĐ3 đến trên BĐ3.
Cơ quan khí tượng cảnh báo 29 xã, phường ở Huế và 40 xã, phường ở Đà Nẵng có nguy cơ bị ngập lụt.
Dự báo, từ nay đến 5/11, lũ trên các sông ở Hà Tĩnh, Quảng Trị, Quảng Ngãi có khả năng lên lại. Trong đợt lũ này, mực nước đỉnh lũ trên sông Ngàn Sâu, Ngàn Phố (Hà Tĩnh), sông Gianh, sông Kiến Giang, sông Thạch Hãn (Quảng Trị) lên mức BĐ2-BĐ3, có sông trên BĐ3.
Đồng thời, từ sáng nay đến hết 4/11, khu vực từ Hà Tĩnh đến Huế tiếp tục có mưa to đến rất to với lượng mưa phổ biến 150-250mm, cục bộ có nơi trên 400mm; ở khu vực Đà Nẵng có mưa to với lượng mưa 100-200mm, cục bộ có nơi rất to trên 250mm. Cảnh báo nguy cơ mưa có cường độ lớn (>200mm/3h).
Đêm 4/11, khu vực từ Hà Tĩnh đến Quảng Trị vẫn có mưa vừa, mưa to với lượng mưa 20-40mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 70mm. Từ ngày 5/11 đến sáng 6/11, mưa lớn ở khu vực trên có xu hướng giảm dần.
Đáng lưu ý, cơ quan khí tượng nhận định khoảng ngày 7/11, bão Kalmaegi (có thể trở thành bão số 13 trên Biển Đông vào 5/11) có khả năng di chuyển vào đất liền nước ta. Vùng trọng tâm cần lưu ý có thể chịu tác động trực tiếp của bão là từ Đà Nẵng đến Khánh Hòa.
Bão có thể gây gió mạnh và mưa lớn ở các tỉnh khu vực Trung Trung Bộ, Nam Trung Bộ, Tây Nguyên trong khoảng thời gian từ đêm 6-9/11 (dự báo có thể thay đổi, chính quyền và người dân cần theo dõi thường xuyên và cập nhật bản tin mới).
Ở miền Trung, nơi vừa trải qua đợt mưa lớn với lượng mưa lên đến hàng nghìn mm khiến đất đã bão hòa, nếu bão mạnh tiếp tục đổ bộ thì nguy cơ xảy ra lũ quét và sạt lở đất là rất cao.
42 người chết và mất tích do mưa lũ miền Trung
Từ ngày 30/10 đến sáng 3/11, khu vực Trung Bộ ghi nhận mưa lớn liên tục, lượng mưa phổ biến 300-500mm, nhiều nơi vượt 800-1.000mm. Đỉnh Bạch Mã (Huế) đạt mức kỷ lục 1.202mm.
Theo báo cáo nhanh của Cục Quản lý đê điều và Phòng, chống thiên tai (Bộ Nông nghiệp và Môi trường) ngày 3/11, đợt mưa lũ những ngày qua đã gây thiệt hại nghiêm trọng về người, tài sản và hạ tầng.
Tính đến thời điểm hiện tại, mưa lũ đã khiến 42 người chết và mất tích, trong đó có 37 người chết (Quảng Trị 7, Huế 15, Đà Nẵng 12, Lâm Đồng 3) và 5 người mất tích (Quảng Trị 1, Đà Nẵng 4). Ngoài ra, 78 người bị thương, chủ yếu tại Đà Nẵng (65 người), cùng một số tại Huế, Quảng Ngãi và Quảng Trị.
Ngoài ra, mưa lũ cũng khiến hơn 12.600 ngôi nhà vẫn còn ngập sâu, hơn 100 căn nhà bị sập, cuốn trôi. Khoảng 7.900ha lúa và hoa màu bị thiệt hại; 64.000 con gia súc, gia cầm bị cuốn trôi.
Hiện giao thông nhiều nơi vẫn tê liệt, với 50 điểm ách tắc trên các tuyến quốc lộ, trong đó có nhiều vị trí thuộc tuyến đường Hồ Chí Minh nhánh Tây và Trường Sơn Đông.
Về điện lực, các đơn vị đã khôi phục cấp điện trở lại cho hơn 556.000 khách hàng và còn khoảng 1.500 khách hàng ở Đà Nẵng mất điện...