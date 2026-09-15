Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, do ảnh hưởng của dải hội tụ nhiệt đới nối với vùng áp thấp suy yếu từ áp thấp nhiệt đới, từ nay đến sáng 16/9, nhiều khu vực ở miền Bắc và Bắc Trung Bộ tiếp tục mưa lớn.

Cụ thể, từ tối 14/9 đến ngày 16/9, ở phía Nam tỉnh Phú Thọ, Hưng Yên, Ninh Bình và Thanh Hóa có mưa to đến rất to, lượng mưa phổ biến 150-350mm, cục bộ có nơi trên 450mm.

Nhiều nơi ở miền Bắc tiếp tục mưa lớn. Ảnh: Hoàng Minh

Phía Nam các tỉnh Lào Cai, Sơn La, phía Bắc tỉnh Phú Thọ, TP Hà Nội, Hải Phòng, Bắc Ninh và Nghệ An lượng mưa 100-200mm, cục bộ có nơi trên 300mm.

Quảng Ninh, Lạng Sơn, phía Nam các tỉnh Tuyên Quang, Thái Nguyên có mưa vừa, mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to và giông, lượng mưa 70-150mm, có nơi trên 200mm.

Cảnh báo nguy cơ mưa có cường độ lớn trên 100mm trong vòng 3 giờ.

Từ đêm 16/9, mưa lớn trên khu vực Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nghệ An giảm dần.

Riêng thời tiết Hà Nội từ đêm 14/9 đến ngày 16/9, tiếp tục có mưa vừa, mưa to và giông với lượng mưa 100-200mm, cục bộ có nơi trên 300mm. Các xã, phường dự kiến hứng chịu tổng lượng mưa lớn nhất là: Phú Xuyên, Vân Đình, Hòa Lạc, Xuân Mai, Thanh Trì, Thanh Oai, Quốc Oai, Hoài Đức, Chương Mỹ.

Cơ quan khí tượng cảnh báo, trong mưa giông, người dân cần đề phòng lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Mưa lớn có khả năng gây ngập úng tại các vùng trũng, thấp, khu đô thị, khu công nghiệp; đồng thời làm gia tăng nguy cơ lũ quét trên các sông, suối nhỏ và sạt lở đất trên các sườn dốc.

Dự báo thời tiết ngày 15/9/2026 các vùng trên cả nước:

Hà Nội

Nhiều mây, có mưa to đến rất to và giông. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 23-25 độ. Nhiệt độ cao nhất: 25-27 độ.

Tây Bắc Bộ

Nhiều mây, có mưa rào và rải rác có giông, cục bộ có nơi mưa to; riêng phía Nam các tỉnh Phú Thọ, Sơn La và Lào Cai có mưa vừa, mưa to và giông, cục bộ có nơi mưa rất to. Gió nhẹ. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 21-24 độ, có nơi dưới 21 độ. Nhiệt độ cao nhất: 24-27 độ.

Đông Bắc Bộ

Nhiều mây, khu vực đồng bằng có mưa to đến rất to; khu vực trung du và phía Nam tỉnh Tuyên Quang có mưa vừa, mưa to và giông, cục bộ có nơi mưa rất to; các nơi khác có mưa rào và rải rác có giông. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 21-24 độ, vùng núi có nơi dưới 21 độ. Nhiệt độ cao nhất: 24-27 độ, có nơi trên 27 độ.

Thanh Hóa đến Huế

Nhiều mây, phía Bắc (Thanh Hóa, Nghệ An) có mưa to đến rất to và giông, riêng Hà Tĩnh có mưa vừa, mưa to và giông, cục bộ có nơi mưa rất to; phía Nam có mưa rào và giông vài nơi, riêng chiều tối và tối có mưa rào và giông rải rác. Gió đông đến đông nam cấp 2-3. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 21-24 độ. Nhiệt độ cao nhất: 26-29 độ, phía Nam có nơi trên 29 độ.

Duyên hải Nam Trung Bộ

Có mây, có mưa rào và giông vài nơi; riêng phía Bắc chiều tối và tối có mưa rào và giông rải rác. Gió đông nam đến nam cấp 2-3. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 24-27 độ. Nhiệt độ cao nhất: 30-33 độ.

Cao nguyên Trung Bộ

Có mây, có mưa rào và giông vài nơi; riêng chiều và tối có mưa rào và giông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 18-21 độ, có nơi dưới 18 độ. Nhiệt độ cao nhất: 28-31 độ.

Nam Bộ

Có mây, có mưa rào và giông vài nơi; riêng chiều và tối có mưa rào và giông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 24-27 độ. Nhiệt độ cao nhất: 31-34 độ.

TPHCM

Có mây, có mưa rào và giông vài nơi; riêng chiều và tối có mưa rào và giông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 24-26 độ. Nhiệt độ cao nhất: 31-33 độ.