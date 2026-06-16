Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia vừa phát hành bản tin dự báo mùa. Theo đó, trong 6 tháng cuối năm, ENSO duy trì trạng thái El Nino với nhiệt độ mặt nước biển khu vực trung tâm Thái Bình Dương cao hơn trung bình nhiều năm khoảng 0,9 độ C. Hiện tượng này có khả năng tiếp tục mạnh lên trong các tháng cuối năm 2026, thậm chí có thể đạt cường độ rất mạnh.

Nhiệt độ cao hơn trung bình nhiều năm

Từ tháng 7-9/2026, nhiệt độ trung bình trên cả nước phổ biến cao hơn từ 0,5-1,5 độ so với trung bình nhiều năm.

Đáng chú ý, từ tháng 10-12/2026, nền nhiệt tiếp tục duy trì ở mức cao, phổ biến cao hơn từ 1-2 độ, có nơi cao hơn nữa.

Trong giai đoạn tháng 7-9, nắng nóng xuất hiện nhiều, gia tăng so với trung bình nhiều năm tại Bắc Bộ, khu vực từ Thanh Hóa đến Huế và duyên hải Nam Trung Bộ. Từ đầu tháng 9, nắng nóng tại Bắc Bộ có xu hướng giảm dần, trong khi Trung Bộ suy giảm từ nửa cuối tháng 9.

Do chịu tác động của hiện tượng El Nino nên mùa hè 2026, khu vực Bắc Bộ và Trung Bộ không những xuất hiện nhiều đợt nắng nóng mà còn có thể ghi nhận các giá trị nhiệt độ vượt mức lịch sử.

Mưa biến động mạnh theo từng giai đoạn

Theo nhận định của cơ quan khí tượng, tháng 7/2026, lượng mưa trên cả nước phổ biến xấp xỉ trung bình nhiều năm, riêng Bắc Bộ và cao nguyên Trung Bộ cao hơn từ 5-15%.

Các hiện tượng thời tiết cực đoan có thể xảy ra trên phạm vi cả nước trong 6 tháng cuối năm. Ảnh: Bảo Khánh

Sang tháng 8, mưa có xu hướng tăng, phổ biến cao hơn từ 10-30%, có nơi tại Đông Bắc Bộ và khu vực từ Thanh Hóa đến Huế tăng 25-50%.

Tháng 9, lượng mưa giảm, phổ biến thấp hơn từ 5-20% so với trung bình nhiều năm; cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ ở mức xấp xỉ trung bình.

Từ tháng 10-12, nhiều khu vực có xu hướng thiếu hụt mưa, đặc biệt ở Trung Bộ, cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ. Riêng Bắc Bộ và khu vực Thanh Hóa - Hà Tĩnh trong các tháng 11-12, lượng mưa có khả năng cao hơn trung bình nhiều năm từ 10-30%.

Bão và thời tiết cực đoan vẫn phức tạp

Từ tháng 7-9/2026, bão và áp thấp nhiệt đới hoạt động trên Biển Đông và ảnh hưởng trực tiếp đến đất liền Việt Nam ở mức tương đương trung bình nhiều năm (trung bình: 6,5 cơn trên Biển Đông, 2,8 cơn đổ bộ).

Từ tháng 10-12, hoạt động bão và áp thấp nhiệt đới có xu hướng thấp hơn trung bình nhiều năm (trung bình: 4,5 cơn trên Biển Đông, 1,9 cơn đổ bộ).

Các chuyên gia khí tượng nhận định, dù số lượng bão và áp thấp nhiệt đới ảnh hưởng đến Việt Nam trong các năm El Nino thường ít hơn trung bình nhiều năm, nhưng khả năng xuất hiện các cơn bão rất mạnh và gây thiệt hại lớn vẫn hiện hữu.

Bên cạnh đó, cơ quan khí tượng cảnh báo, các hiện tượng thời tiết cực đoan như giông, lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh vẫn có thể xảy ra trên phạm vi cả nước.

Trong các tháng 7-8, mưa vừa và mưa to tập trung tại Bắc Bộ, Thanh Hóa - Huế, cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ. Từ tháng 9-12, cần đề phòng các đợt mưa lớn diện rộng, đặc biệt tại khu vực Trung Bộ.

Ngoài ra, từ tháng 11/2026, không khí lạnh gia tăng về cường độ, tần suất và tác động tới thời tiết nước ta; rét đậm, số ngày rét hại có khả năng xuất hiện ở mức thấp hơn trung bình nhiều năm so với cùng kỳ.

Cơ quan khí tượng khuyến cáo các địa phương theo dõi chặt chẽ diễn biến El Nino, bão và các hiện tượng thời tiết cực đoan; chủ động phương án ứng phó nắng nóng, hạn hán, thiếu nước cũng như mưa lớn, lũ quét và sạt lở đất.

Các đơn vị quản lý hồ chứa cần thường xuyên cập nhật dự báo để vận hành an toàn, bảo đảm công trình và vùng hạ du.