Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, rãnh áp thấp có trục đi qua khu vực Bắc Bộ tiếp tục hoạt động, từ tối 9/7 đến hết ngày 10/7, vùng núi, trung du Bắc Bộ và Quảng Ninh vẫn có mưa vừa, mưa to và giông với lượng mưa phổ biến 30-70mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 160mm. Cơ quan khí tượng cảnh báo nguy cơ xuất hiện mưa cường suất lớn, trên 100mm trong 3 giờ.

Ngoài ra, từ tối 9/7 đến ngày 10/7, các khu vực khác ở Bắc Bộ và Thanh Hóa có mưa rào và giông, lượng mưa phổ biến 15-30mm, cục bộ trên 60mm; mưa tập trung vào chiều, đêm và sáng sớm.

Thời tiết miền Bắc tiếp tục có mưa giông. Ảnh: Hoàng Minh

Riêng thời tiết Hà Nội ngày 10/7, nhiều mây, có mưa rào và giông rải rác, cục bộ có nơi mưa to; ngày nắng gián đoạn với nhiệt độ cao nhất có nơi 33 độ.

Trong khi đó, tại Trung Bộ, ngày 10-11/7, khu vực từ TP Huế đến TP Đà Nẵng và phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk tiếp tục có nắng nóng với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-36 độ, có nơi trên 36 độ; độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến 55-60%.

Cảnh báo, nắng nóng tại những khu vực này còn kéo dài trong nhiều ngày tới.

Khu vực cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ duy trì mưa rào và giông rải rác, đêm 9/7 và ngày 10/7, lượng mưa phổ biến 10-25mm, cục bộ trên 50mm, chủ yếu vào chiều tối và tối.

Cơ quan khí tượng lưu ý, trong các cơn giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Mưa lớn có khả năng gây ngập úng nhanh tại các khu vực thấp trũng.

Dự báo thời tiết ngày 10/7/2026 các vùng trên cả nước:

Hà Nội

Nhiều mây, có lúc có mưa rào và giông, cục bộ có nơi mưa to. Gió nhẹ. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 25-28 độ. Nhiệt độ cao nhất: 31-33 độ.

Tây Bắc Bộ

Nhiều mây, có mưa vừa, mưa to và rải rác có giông, cục bộ có nơi mưa rất to. Gió nhẹ. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 23-26 độ, có nơi dưới 22 độ. Nhiệt độ cao nhất: 28-31 độ, có nơi trên 32 độ.

Đông Bắc Bộ

Nhiều mây, vùng núi, trung du và Quảng Ninh có mưa vừa, mưa to và rải rác có giông, cục bộ có nơi mưa rất to; vùng đồng bằng có mưa rào và rải rác có giông, cục bộ có nơi mưa to. Gió nhẹ. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 24-27 độ, vùng núi có nơi dưới 24 độ. Nhiệt độ cao nhất: 30-33 độ.

Thanh Hóa đến Huế

Phía Bắc (Thanh Hóa - Nghệ An) nhiều mây, có mưa rào và rải rác có giông, cục bộ có nơi mưa to; phía Nam có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và giông vài nơi; ngày nắng, có nơi nắng nóng. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 26-29 độ. Nhiệt độ cao nhất: 32-35 độ, phía Nam có nơi trên 35 độ.

Duyên hải Nam Trung Bộ

Có mây, ngày nắng, phía Bắc có nắng nóng; chiều tối và đêm có mưa rào và giông vài nơi. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 25-28 độ, có nơi dưới 25 độ. Nhiệt độ cao nhất: 33-36 độ, có nơi trên 36 độ.

Cao nguyên Trung Bộ

Có mây, có mưa rào và giông vài nơi, riêng chiều và tối nhiều mây có mưa rào và giông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió tây nam đến tây cấp 2-3. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 20-23 độ, có nơi dưới 20 độ. Nhiệt độ cao nhất: 27-30 độ, có nơi trên 30 độ.

Nam Bộ

Có mây, có mưa rào và giông vài nơi, riêng chiều và tối nhiều mây có mưa rào và giông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 23-26 độ. Nhiệt độ cao nhất: 31-34 độ.

TPHCM

Có mây, có mưa rào và giông vài nơi, riêng chiều và tối nhiều mây có mưa rào và giông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 24-26 độ. Nhiệt độ cao nhất: 32-34 độ.