Không khí lạnh tiếp tục được tăng cường khiến miền Bắc rét sâu hơn. Từ Huế đến phía đông Quảng Ngãi có mưa to đến rất to, nguy cơ ngập úng, lũ quét và sạt lở đất. VietNamNet cập nhật những diễn biến mới nhất về thời tiết trên cả nước.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, không khí lạnh đã tràn khắp miền Bắc đến Trung Trung Bộ. Trên đất liền, gió Đông Bắc cấp 3, vùng ven biển cấp 4-5.

Ở khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ trời rét, riêng vùng núi Bắc Bộ có nơi rét đậm. Nhiệt độ thấp nhất trong đợt không khí lạnh này ở khu vực Bắc Bộ phổ biến từ 13-16 độ, vùng núi Bắc Bộ 11-13 độ, vùng núi cao có nơi dưới 9 độ; Bắc Trung Bộ phổ biến từ 15-18 độ.

Thời tiết hôm nay 25/11/2026:

Khu vực Thời tiết Nhiệt độ cao nhất Nhiệt độ thấp nhất Hà Nội Nhiều mây, có mưa vài nơi. Gió đông bắc cấp 3. Trời rét 18-21 độ 15-17 độ Tây Bắc Bộ Nhiều mây, sáng có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có giông, cục bộ có nơi mưa to; sau có mưa vài nơi. Gió nhẹ. Trời rét, có nơi rét đậm 18-21 độ, khu Tây Bắc có nơi trên 22 độ 14-17 độ, có nơi dưới 10 độ Đông Bắc Bộ Nhiều mây, có mưa vài nơi. Gió đông bắc cấp 3, vùng ven biển cấp 4-5. Trời rét, vùng núi có nơi rét đậm 18-21 độ 14-17 độ, vùng núi 12-14 độ, vùng núi cao có nơi dưới 10 độ Thanh Hóa đến Huế Nhiều mây, phía Bắc (Thanh Hóa - Nghệ An) có mưa vài nơi; phía Nam có mưa, mưa vừa và rải rác có giông, cục bộ có nơi mưa to, riêng TP Huế có mưa to đến rất to và giông. Gió bắc đến tây bắc cấp 2-3, vùng ven biển cấp 4-5. Phía Bắc trời rét, phía Nam trời lạnh 20-23 độ, phía Nam có nơi trên 23 độ Phía Bắc 16-19 độ, phía Nam 19-21 độ Duyên hải Nam Trung Bộ Có mây, có mưa rào và giông vài nơi, riêng phía Bắc (TP Đà Nẵng đến phía Đông tỉnh Quảng Ngãi) nhiều mây, có mưa to đến rất to và giông. Gió đông bắc cấp 2-3 Phía Bắc 27-29 độ, phía Nam 30-32 độ 22-25 độ Cao nguyên Trung Bộ Có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và giông vài nơi. Gió nhẹ 28-31 độ, có nơi trên 31 độ 18-21 độ, có nơi dưới 18 độ Nam Bộ Có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và giông vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3 31-34 độ 24-27 độ TPHCM Có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và giông vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3 32-34 độ 25-27 độ

Theo nhận định của các chuyên gia khí tượng, ngày 25/11, toàn miền Bắc trời khô và rét, nhiệt độ khoảng 17-21 độ; đêm sẽ là thời điểm rét nhất đợt với nhiệt độ giảm xuống 13-16 độ, vùng núi 11-13 độ, có nơi dưới 9 độ; Bắc Trung Bộ phổ biến từ 15-18 độ. Từ thứ 6 (27/11), trời ấm dần.

Dự báo chi tiết nhiệt độ miền Bắc và Bắc Trung Bộ. Nguồn: NCHMF

Riêng thời tiết Hà Nội ngày 25/11, có mưa vài nơi. Trời rét. Nhiệt độ cao nhất 18-21 độ. Dự báo, nhiệt độ thấp nhất trong đợt không khí lạnh này phổ biến 14-16 độ.

Thời tiết miền Bắc giảm thấp nhất trong đêm 25/11, trước khi tăng nhiệt trở lại. Ảnh: Minh Hiền

Do ảnh hưởng của không khí lạnh và một số hình thế thời tiết, từ tối 24/11 đến sáng 26/11, khu vực từ TP Huế đến phía Đông tỉnh Quảng Ngãi có mưa to đến rất to với lượng mưa phổ biến 100-200mm, cục bộ có nơi trên 250mm. Từ trưa và chiều 26/11, mưa lớn ở khu vực này giảm dần. Cảnh báo nguy cơ mưa có cường độ lớn (>80mm/3h).

Ngoài ra, đêm 24 và sáng 25/11, khu vực Tây Bắc của Bắc Bộ có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có giông với lượng mưa phổ biến 10-30mm, cục bộ có nơi mưa to trên 70mm. Đêm 24 và ngày 25/11, khu vực từ Hà Tĩnh đến Quảng Trị có mưa, mưa vừa và giông với lượng mưa phổ biến 20-40mm, cục bộ có nơi mưa to trên 80mm.

Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Mưa lớn và mưa lớn cục bộ có khả năng gây ra tình trạng ngập úng tại các vùng trũng, thấp, khu đô thị, công nghiệp; lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc.

Tại khu vực cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ, thời tiết ít biến động với ban ngày trời nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và giông vài nơi.