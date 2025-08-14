Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, trong hôm nay (14/8), ở khu vực Bắc Bộ, cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ đã có mưa rào và giông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Lượng mưa tính từ 7-15h có nơi trên 40mm như: trạm Dương Phong 2 (Bắc Kạn) 41.2mm, trạm Định Công (Hà Nội) 84.7mm, trạm Ba Chẽ (Quảng Ninh) 55.6mm, trạm Hương Nguyên (TP Huế) 41.8mm, trạm Nâm Njang (Lâm Đồng) 72.6mm,…

Dự báo, chiều tối và đêm nay, ở khu vực vùng núi Bắc Bộ có mưa vừa, mưa to và giông với lượng mưa phổ biến 20-50mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 150mm.

Các nơi khác ở Bắc Bộ, khu vực từ Thanh Hóa đến Huế, duyên hải Nam Trung Bộ, cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ cũng có mưa rào và giông rải rác, cục bộ có nơi mưa to đến rất to với lượng mưa 15-30mm, cục bộ có nơi trên 100mm.

Miền Bắc hứng đợt mưa lớn dài ngày. Ảnh minh họa: Hoàng Minh

Đáng lưu ý, từ chiều tối mai (15/8) đến 16/8, khu vực phía Đông Bắc Bộ và Thanh Hóa có mưa vừa, mưa to và giông với lượng mưa phổ biến 30-70mm, cục bộ có nơi rất to trên 170mm.

Từ chiều mai đến 16/8, khu vực cao nguyên Trung Bộ, Nam Bộ có mưa vừa, mưa to và giông, với lượng mưa phổ biến 30-60mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 120mm.

Cảnh báo nguy cơ mưa có cường suất lớn (>100mm/3h).

Từ đêm 16 đến đêm 18/8, phía Đông Bắc Bộ, khu vực từ Thanh Hóa đến Quảng Trị tiếp tục có mưa vừa, mưa to và giông, cục bộ có nơi mưa rất to với lượng mưa phổ biến 100-200mm, cục bộ có nơi trên 300mm.

Từ đêm 16 đến ngày 17/8, khu vực cao nguyên Trung Bộ, Nam Bộ có mưa vừa, mưa to và giông, cục bộ có nơi mưa rất to với lượng mưa phổ biến 30-60mm, cục bộ có nơi trên 150mm (mưa tập trung vào chiều và tối).

Theo các chuyên gia khí tượng, nguyên nhân đợt mưa lớn diện rộng này là do ảnh hưởng của dải hội tụ nhiệt đới, nối với vùng áp thấp được dự báo có khả năng hình thành trên khu vực Biển Đông.

Mưa lớn diễn ra từ khoảng ngày 15-19/8 ở Bắc Bộ (tập trung chính ở khu vực phía Đông Bắc Bộ) và các tỉnh, thành phố từ Thanh Hóa đến Huế, khu vực cao nguyên Trung Bộ, Nam Bộ.

Cơ quan khí tượng cảnh báo, những đợt mưa này khả năng kèm theo nguy cơ cao xảy ra lốc, sét, lũ quét, sạt lở đất và ngập úng cục bộ.