Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, do ảnh hưởng của rãnh áp thấp kết hợp hội tụ gió trên cao, sáng 29/7, khu vực Bắc Bộ và Thanh Hóa vẫn còn mưa vừa, mưa to đến rất to kèm giông, lượng mưa phổ biến 15-30mm, cục bộ có nơi trên 80mm.

Nhiều nơi trên cả nước có mưa giông. Ảnh: Hoàng Minh

Trọng tâm mưa tập trung ở các tỉnh: Lai Châu, Điện Biên, Sơn La, Phú Thọ, Lào Cai, Tuyên Quang. Cảnh báo nguy cơ xuất hiện mưa cường suất rất lớn, trên 100mm trong 3 giờ.

Từ trưa chiều 29/7, hội tụ gió yếu dần, mưa lớn có xu hướng giảm. Tuy nhiên, khu vực Bắc Bộ và Thanh Hóa vẫn sẽ xuất hiện những cơn mưa rào rải rác và có nơi có giông, kéo dài đến khoảng 30/7.

Riêng thời tiết Hà Nội ngày 29/7, sáng có mưa vừa, mưa to và giông, trời khá dịu mát với nhiệt độ cao nhất 31-33 độ. Từ chiều 29-30/7, Hà Nội giảm mưa, chỉ còn mưa rào và giông vài nơi.

Ngoài ra, từ 29-30/7, khu vực cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ tiếp tục có mưa vừa, mưa to đến rất to kèm giông, lượng mưa phổ biến 40-80mm, cục bộ có nơi trên 150mm. Cảnh báo nguy cơ xuất hiện mưa cường suất lớn, trên 100mm/3 giờ. Từ đêm 30/7, mưa lớn ở hai khu vực này giảm dần.

Cơ quan khí tượng lưu ý, trong các cơn giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Mưa lớn có khả năng gây ngập úng nhanh tại các khu vực thấp trũng.

Dự báo thời tiết ngày 29/7/2026 các vùng trên cả nước:

Hà Nội

Nhiều mây, sáng sớm có mưa vừa, mưa to và rải rác có giông, cục bộ có nơi mưa rất to; sau có lúc có mưa rào và giông. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 24-26 độ. Nhiệt độ cao nhất: 31-33 độ.

Tây Bắc Bộ

Nhiều mây, có mưa vừa, mưa to và giông, cục bộ có nơi mưa rất to. Gió nhẹ. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 22-25 độ, có nơi dưới 22 độ. Nhiệt độ cao nhất: 29-32 độ.

Đông Bắc Bộ

Nhiều mây, có mưa vừa, mưa to và giông, cục bộ có nơi mưa rất to. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 23-26 độ, vùng núi có nơi dưới 23 độ. Nhiệt độ cao nhất: 30-33 độ.

Thanh Hóa đến Huế

Có mây, có mưa rào và giông vài nơi, ngày nắng; chiều tối và tối có mưa rào và giông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 25-28 độ. Nhiệt độ cao nhất: 32-35 độ.

Duyên hải Nam Trung Bộ

Có mây, có mưa rào và giông vài nơi, ngày nắng; chiều tối và đêm có mưa rào và giông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 25-28 độ. Nhiệt độ cao nhất: 32-35 độ.

Cao nguyên Trung Bộ

Có mây, có mưa vừa, mưa to và rải rác có giông, cục bộ có nơi mưa rất to. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 20-23 độ, có nơi dưới 20 độ. Nhiệt độ cao nhất: 26-29 độ.

Nam Bộ

Có mây, có mưa vừa, mưa to và rải rác có giông, cục bộ có nơi mưa rất to. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 23-26 độ. Nhiệt độ cao nhất: 28-31 độ, có nơi trên 31 độ.

TPHCM

Có mây, có mưa vừa, mưa to và rải rác có giông, cục bộ có nơi mưa rất to. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 24-26 độ. Nhiệt độ cao nhất: 29-31 độ.