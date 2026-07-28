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Chiều 28/7, dự báo viên Trần Như Quỳnh, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cập nhật diễn biến mưa lớn tại nhiều khu vực Bắc Bộ, Thanh Hóa, cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ.

Theo đó, do ảnh hưởng của rãnh áp thấp có trục tây bắc - đông nam kết hợp với cao cận nhiệt đới lấn Tây và hội tụ gió trên cao lên tới 5.000m, Bắc Bộ và Thanh Hóa đã ghi nhận mưa vừa, mưa to đến rất to.

Tính từ 19h ngày 27/7 đến 15h ngày 28/7, nhiều nơi ghi nhận lượng mưa trên 120mm như Dào San 3 (Lai Châu) 124,2mm; Vũ Oai (Quảng Ninh) 135,9mm; Cổ Pháp (Bắc Ninh) 138,8mm; Triệu Sơn (Thanh Hóa) 124,8mm; Đô Lương (Nghệ An) 148,6mm; Đại Lào - Bảo Lộc (Lâm Đồng) 151,2mm và Bảo Lộc (Lâm Đồng) 146,8mm.

Bắc Bộ còn mưa rất to, tập trung ở 6 tỉnh

Do vùng hội tụ gió trên cao vẫn hoạt động mạnh, từ chiều tối 28/7 đến sáng 29/7, Bắc Bộ và Thanh Hóa tiếp tục có mưa vừa, mưa to và giông với lượng mưa phổ biến 30-60mm, cục bộ có nơi trên 150mm.

Trọng tâm mưa tập trung ở các tỉnh: Lai Châu, Điện Biên, Sơn La, Phú Thọ, Lào Cai, Tuyên Quang. Cảnh báo nguy cơ xuất hiện mưa cường suất rất lớn, trên 100mm trong 3 giờ.

Miền Bắc còn mưa dai dẳng sau khi chấm dứt đợt mưa lớn. Ảnh: Hoàng Minh

"Do đất đá đã ngấm bão hòa nước, các địa phương vùng núi cần đặc biệt đề phòng nguy cơ xảy ra lũ quét trên các sông suối nhỏ và sạt lở đất trên sườn dốc. Từ trưa chiều 29/7, hội tụ gió yếu dần, mưa lớn có xu hướng giảm. Tuy nhiên, khu vực Bắc Bộ và Thanh Hóa vẫn sẽ xuất hiện những cơn mưa rào rải rác và có nơi có giông", dự báo viên Trần Như Quỳnh cảnh báo.

Cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ mưa lớn đến hết 30/7

Dự báo viên Trần Như Quỳnh cũng cho biết, tại phía Nam, gió mùa tây nam đang hoạt động với cường độ mạnh kết hợp cùng hội tụ gió duy trì khiến khu vực cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ tiếp tục xuất hiện mưa vừa, mưa to và giông, cục bộ có nơi mưa rất to.

Lượng mưa từ chiều tối 28/7 đến ngày 30/7 phổ biến 50-110mm, cục bộ có nơi vượt 170mm. Cảnh báo nguy cơ xuất hiện mưa cường suất rất lớn, trên 100mm trong 3 giờ.

Từ đêm 30/7, khi gió mùa tây nam giảm cường độ và vùng hội tụ gió dịch chuyển sang phía Tây, mưa lớn ở Nam Bộ và cao nguyên Trung Bộ sẽ hạ nhiệt, chỉ còn xuất hiện mưa rào và giông rải rác, tập trung chủ yếu vào chiều tối và tối.

Ngoài ra, cơ quan khí tượng cũng cho biết, chiều tối và đêm 28/7, khu vực từ Nghệ An đến TP Huế và duyên hải Nam Trung Bộ có mưa rào và giông rải rác, lượng mưa phổ biến 10-30mm, cục bộ có nơi trên 70mm.

Thời tiết 10 ngày tới: Miền Bắc lại xuất hiện đợt mưa mới

Nhận định chung về thời tiết các vùng trên cả nước trong 10 ngày tới (từ đêm 28/7 đến 7/8), cơ quan khí tượng cho biết, do ảnh hưởng của rãnh áp thấp kết hợp gió mùa tây nam hoạt động với cường độ trung bình đến mạnh, miền Bắc, cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ còn nhiều ngày mưa trong thời gian tới.

Trong đó, thời kỳ từ đêm 28/7 đến ngày 30/7, Bắc Bộ và Thanh Hóa tiếp tục có mưa vừa, mưa to và giông, cục bộ có nơi mưa rất to; từ chiều 29/7, mưa giảm còn mưa rào rải rác.

Thời tiết Hà Nội 10 ngày tới, xuất hiện mưa liên tiếp. Nguồn: NCHMF

Khu vực từ Nghệ An đến TP Huế và duyên hải Nam Trung Bộ có mưa rào và giông vài nơi, riêng chiều tối và đêm xuất hiện mưa rải rác, cục bộ có nơi mưa to.

Cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ duy trì mưa vừa, mưa to và giông, cục bộ có nơi mưa rất to. Trong mưa giông có thể xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Sau đó, từ đêm 30/7 đến ngày 7/8, Bắc Bộ duy trì mưa rào rải rác, từ khoảng ngày 1/8 có khả năng xuất hiện một đợt mưa mới, cục bộ có nơi mưa to.

Khu vực từ Thanh Hóa đến TP Huế và duyên hải Nam Trung Bộ có mưa rào và giông rải rác vào chiều tối và đêm trong hai ngày 30-31/7; từ khoảng ngày 2/8 có khả năng xuất hiện nắng nóng cục bộ.

Cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ tiếp tục có mưa rào và giông vài nơi, riêng chiều tối và tối có mưa rải rác, cục bộ có nơi mưa to.

Cơ quan khí tượng cảnh báo, người dân cần đề phòng các hiện tượng thời tiết nguy hiểm như lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh trong các cơn giông.