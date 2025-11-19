Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, hiện nay (19/11), lũ sông Kôn (Gia Lai), sông Ba, sông Krông Ana (Đắk Lắk) đang lên; sông Bồ, sông Hương (TP Huế), các sông khác từ TP Đà Nẵng đến Khánh Hòa có dao động.

Dự báo, trong 12 giờ tới, lũ trên sông Kôn tiếp tục lên và ở trên BĐ3, sông Ba tại trạm Phú Lâm tiếp tục lên và ở trên BĐ3 (ở mức lũ lịch sử năm 1993: 5,21m); lũ trên sông Trà Khúc, sông Thu Bồn, sông Krông Ana tiếp tục lên và trên mức BĐ2.

Mưa lớn kéo dài nhiều ngày tại Khánh Hòa gây ngập lụt nghiêm trọng trong ngày 17/11. Ảnh: Xuân Ngọc

Trong 12-24 giờ tiếp theo, lũ trên sông Kôn, sông Ba dao động ở mức rất cao và trên BĐ3; sông Krông Ana tiếp tục lên và ở trên BĐ2; lũ trên sông Thu Bồn, sông Trà Khúc tiếp tục xuống và ở mức BĐ1-BĐ2.

Cơ quan khí tượng cảnh báo, trong 24 giờ tới, lũ trên sông Hương, sông Bồ, sông Vu Gia, sông Srêpôk dao động ở mức BĐ1-BĐ2 và trên BĐ2; các sông khác ở Quảng Ngãi, Gia Lai, Đắk Lắk, Khánh Hòa dao động ở mức BĐ2-BĐ3, có sông trên BĐ3.

Ngập lụt diện rộng có thể xảy ra tại các tỉnh, thành phố từ Huế đến Khánh Hòa. Khu vực này cũng đối mặt nguy cơ cao xảy ra lũ quét trên các sông suối và sạt lở đất ở các sườn dốc.

Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai: khu vực phía Đông Đắk Lắk: Cấp 4 (lũ, lũ quét, sạt lở đất); các lưu vực sông từ Huế đến tỉnh Khánh Hòa: Cấp 3.

Cơ quan khí tượng lưu ý, các thông tin dự báo, cảnh báo được tính toán với mức dự kiến vận hành điều tiết của các hồ chứa thượng lưu. Khi lưu lượng xả của các hồ thay đổi, đơn vị sẽ kịp thời cập nhật các bản tin mới.

Đã có 15 người chết và mất tích

Cục Quản lý đê điều và Phòng chống thiên tai (Bộ Nông nghiệp và Môi trường) thông tin, mưa lũ ở miền Trung đã khiến 15 người chết và mất tích (tăng thêm 3 trường hợp so với số liệu tổng hợp vào chiều tối 17/11).

Cụ thể, cập nhật đến tối 18/11, có 9 người chết, trong đó tỉnh Khánh Hòa 8 người và TP Huế 1 người; còn 6 nạn nhân mất tích thuộc 3 địa phương: Quảng Trị, Khánh Hòa và Đà Nẵng. Tổng số người bị thương do sạt lở, mưa lũ vẫn là 19 người (như báo cáo chiều tối 17/11).

Còn hơn 17.700 nhà bị ngập tại 4 tỉnh, thành gồm: Quảng Trị, Huế, Gia Lai và Khánh Hòa (nhiều nhất là Huế và Khánh Hòa).

Ngoài ra, có gần 8.400ha lúa và hoa màu bị ngập, tập trung chủ yếu tại tỉnh Khánh Hòa và hơn 6.000 con gia súc và gia cầm bị chết và cuốn trôi (nhiều nhất tại tỉnh Đắk Lắk)...

Mưa lớn tiếp diễn, có nơi 400mm

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết, đêm qua và sáng nay, khu vực TP Đà Nẵng, phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Khánh Hòa có mưa to đến rất to. Lượng mưa tính từ 19h ngày 18/11 đến 8h sáng nay có nơi trên 260mm như: trạm Ba Điền (Quảng Ngãi) 260.6mm, trạm Hòa Mỹ Tây (Đắk Lắk) 529.8mm, trạm Canh Liên (Gia Lai) 320.1mm,…

Phân tích về xu thế mưa trong những ngày tới, ông Nguyễn Văn Hưởng, Trưởng phòng Dự báo thời tiết cho biết các khu vực từ Huế đến Khánh Hòa sẽ tiếp tục chịu tác động của không khí lạnh và gió đông, gây mưa lớn kéo dài; cảnh báo nguy cơ rất cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất tại vùng núi, cùng với ngập úng ở các đô thị thấp trũng.

Cụ thể, từ sáng nay đến đêm mai (20/11), khu vực Đà Nẵng, phía Đông các tỉnh Quảng Ngãi đến Đắk Lắk và phía Bắc Khánh Hòa tiếp diễn mưa to đến rất to với lượng mưa phổ biến từ 100-300mm, cục bộ có nơi trên 400mm.

Khu vực phía Nam Khánh Hòa có mưa vừa, mưa to với lượng mưa 60-120mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 200mm.

Đồng thời, ngày và đêm nay, khu vực cao nguyên Trung Bộ có mưa vừa, mưa to và giông, cục bộ có nơi mưa rất to với lượng mưa 30-60mm, cục bộ có nơi trên 100mm.

Cảnh báo cường suất mưa lớn hơn >200mm/3h.

Ngoài ra, ngày và đêm nay, khu vực TP Huế và phía Đông Lâm Đồng có mưa, mưa vừa và giông với lượng mưa từ 20-40mm, cục bộ có nơi mưa to trên 80mm.

Khu vực Hà Tĩnh, Quảng Trị và Nam Bộ có mưa rào và giông rải rác, cục bộ có nơi mưa to với lượng mưa 15-30mm, cục bộ có nơi trên 50mm (Nam Bộ mưa tập trung vào chiều và tối).

Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá, gió giật mạnh.

Sau đó, ngày và đêm 21/11, khu vực Đà Nẵng và phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk và phía Bắc Khánh Hòa còn mưa vừa, mưa to với lượng mưa từ 30-60mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 120mm.