Sáng 20/11, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia tiếp tục cảnh báo lũ đặc biệt lớn trên sông Ba (Đắk Lắk), lũ khẩn cấp trên sông Kôn (Gia Lai), sông Krông Ana (Đắk Lắk); đồng thời, cảnh báo lũ trên các sông từ Huế đến Khánh Hòa.

Theo đó, lũ trên nhiều sông miền Trung đã vượt báo động (BĐ) 3, vượt đỉnh lũ lịch sử nên dự báo ngập lụt tiếp tục lan rộng ở 6 tỉnh, thành phố: Huế, Đà Nẵng, Quảng Ngãi, Gia Lai, Đắk Lắk, Khánh Hòa.

Hiện nay, lũ trên sông Ba (Đắk Lắk) đã đạt đỉnh và đang xuống. Trong đó, đỉnh lũ tại trạm Củng Sơn là 40,99m (lúc 1h ngày 20/11), trên BĐ3 6,49m, vượt mức lũ lịch sử (năm 1993) 1,09m; tại trạm Phú Lâm là 5,4m (lúc 3h ngày 20/11), trên BĐ3 1,7m, vượt lũ lịch sử (năm 1993: 5,21m) là 0,19m.

Lũ trên sông Cái Nha Trang đã đạt đỉnh và đang xuống, đỉnh lũ tại trạm Đồng Trăng là 13,14m (lúc 5h ngày 20/11), trên mức BĐ3 2,14m, dưới mức lũ lịch sử (năm 2003: 13,34m) là 0,2m.

Lũ trên sông Dinh Ninh Hòa, sông Cái Phan Rang (Khánh Hòa), sông Krông Ana (Đắk Lắk) đang lên; sông Hương, sông Bồ (Huế), sông Kôn (Gia Lai) và các sông khác từ Đà Nẵng đến Khánh Hòa đang xuống. Đáng chú ý, đêm qua, lũ trên sông Dinh Ninh Hòa tại trạm Ninh Hòa vượt BĐ3 là 0,92m, vượt mức lũ lịch sử (năm 1986) 0,04m.

Ngập lụt nghiêm trọng ở Khánh Hòa, lực lượng cứu nạn cứu hộ hỗ trợ sơ tán nhiều người dân bị cô lập do nước lũ dâng cao. Ảnh: Xuân Ngọc

Dự báo, trong 6 giờ tới, lũ trên sông Ba dao động ở mức cao và ở trên mức BĐ3 (tương đương mức lũ lịch sử năm 1993: 5,21m), sau xuống chậm.

Trong 6-12 giờ tới, lũ trên sông Ba sẽ xuống và vẫn duy trì ở mức cao trên BĐ3; lũ trên sông Kôn tiếp tục xuống và ở trên mức BĐ2; sông Krông Ana tiếp tục lên và ở trên mức BĐ3; lũ trên sông Thu Bồn xuống dưới BĐ2.

Trong 12-24 giờ tiếp theo, lũ trên sông Ba tiếp tục xuống và vẫn duy trì ở mức cao từ BĐ3 đến trên BĐ3; lũ trên sông Kôn tiếp tục xuống và ở dưới mức BĐ2; sông Krông Ana tiếp tục lên và ở trên mức BĐ3; lũ trên sông Thu Bồn xuống và ở trên mức BĐ1.

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia lưu ý, các thông tin dự báo, cảnh báo được tính toán với mức dự kiến vận hành điều tiết của các hồ chứa thượng lưu. Cơ quan khí tượng thủy văn sẽ cập nhật các bản tin khi có sự thay đổi về lưu lượng xả của các hồ chứa.

Trung tâm tiếp tục cảnh báo rủi ro thiên tai cấp 4 (tổ hợp lũ, lũ quét, sạt lở đất) tại khu vực phía Đông Đắk Lắk; các lưu vực sông từ Gia Lai - Khánh Hòa cấp 3; từ Huế - Quảng Ngãi là cấp 1-2.

Diễn biến mưa lớn

Cũng theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, đêm qua và sáng nay, khu vực Đà Nẵng và phía Đông tỉnh Quảng Ngãi có mưa vừa, mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to; phía Đông tỉnh Đắk Lắk, tỉnh Khánh Hòa có mưa to đến rất to.

Lượng mưa tính từ 19h ngày 19/11 đến 8h sáng nay có nơi trên 200mm như: trạm Hồ Hoa Sơn (Khánh Hòa) 482.8mm, trạm UBND xã Sông Hinh (Đắk Lắk) 229.2mm, trạm Đại Lãnh (Khánh Hòa) 393.2mm,…

Dự báo, từ sáng nay đến đêm mai (21/11), Đà Nẵng, phía Đông tỉnh Quảng Ngãi đến Gia Lai tiếp tục có mưa vừa, mưa to với lượng mưa phổ biến 70-150mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 200mm.

Khu vực phía Bắc tỉnh Lâm Đồng và phía Nam tỉnh Khánh Hòa có mưa vừa, mưa to với lượng mưa 50-100mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 150mm.

Khu vực phía Đông tỉnh Đắk Lắk và phía Bắc tỉnh Khánh Hòa có mưa to đến rất to với lượng mưa từ 150-250mm, cục bộ có nơi trên 450mm.

Cảnh báo nguy cơ mưa có cường suất lớn (>200mm/3h).

Ngoài ra, ngày và đêm nay, khu vực Nam Bộ có mưa rào và giông rải rác, cục bộ có nơi mưa to với lượng mưa 10-30mm, cục bộ có nơi trên 50mm (thời gian mưa tập trung vào chiều và tối).

Sau đó, ngày và đêm 22/11, khu vực Đà Nẵng và phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk và phía Bắc Khánh Hòa có mưa vừa, mưa to với lượng mưa từ 40-70mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 150mm. Từ 24/11, mưa lớn ở Trung Bộ có xu hướng giảm nhanh.