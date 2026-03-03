Theo thông tin từ Cơ quan Giao thông khu vực (RTO) Karnataka, họ nhận được email nặc danh tố cáo một chiếc Huracan Evo đang lưu thông tại bang với bộ hồ sơ đăng ký bị làm giả để tránh nghĩa vụ tài chính. Sau khi vào cuộc xác minh, nhà chức trách xác định các chứng từ nộp tại RTO Kasturinagar là giả mạo, bao gồm cả hóa đơn mua bán.

Đơn khiếu nại do Thanh tra phương tiện cơ giới cấp cao Ranjith N đệ trình cho biết, chiếc xe ban đầu được Công ty Harsha Infra Cons Pvt. Ltd. mua vào năm 2022 với giá hơn 30 triệu Rupee (khoảng 8,5 tỷ đồng). Xe từng được đăng ký tạm thời tại Electronic City, sau đó chuyển đăng ký về cơ quan đăng ký phương tiện cơ giới tại thành phố Hyderabad.

Siêu xe Lamborghini Huracan bị tạm giữ vì nghi làm giả giấy tờ trốn thuế.

Tuy nhiên, đến năm 2025, cơ quan chức năng Karnataka nhận được thông tin cho rằng chủ sở hữu mới của chiếc xe là đại lý H1 Car Care đã làm giả giấy tờ để đăng ký lại chính chiếc xe này tại Cục Đăng kiểm Kasturinagar. Đáng chú ý, các tài liệu giả thể hiện H1 Car Care mua xe với mức giá tương đương chủ sở hữu ban đầu, nhưng sử dụng lại hóa đơn cách đó 3 năm, chỉnh sửa nội dung để hợp thức hóa hồ sơ.

Sau khi làm việc với đại lý Lamborghini chính hãng, nhà chức trách xác nhận xe thực tế được bán cho Harsha Infra Cons, còn bộ hồ sơ nộp tại Kasturinagar là không hợp lệ.

Xem video:

Giới chức cho rằng đây là hành vi cố ý trốn thuế. Việc sử dụng hóa đơn cũ khiến giá trị khai báo của xe bị giảm xuống, qua đó né tránh khoản thuế và tiền phạt ước tính hơn 3,7 triệu Rupee (khoảng hơn 1 tỷ đồng).

Khi xác định giấy tờ là giả, lực lượng chức năng đã lần theo vị trí chiếc xe tại khu vực Sahakarnagar và tiến hành tạm giữ do chủ xe không hợp tác trong quá trình điều tra. Vụ việc đã được chuyển cho cảnh sát Kodigehalli thụ lý. Trong hồ sơ ban đầu, chủ đại lý H1 Car Care bị xác định là bị cáo chính.

Thời gian qua, cơ quan giao thông Karnataka liên tục siết chặt kiểm tra tình trạng trốn thuế đối với các phương tiện mang biển số ngoài bang, không chỉ riêng siêu xe.

(Theo Cartoq)

