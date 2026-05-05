Dù không sôi động như tháng 4, bầu trời tháng 5 vẫn mang đến hàng loạt hiện tượng đáng chú ý: hai lần trăng tròn, một trận mưa sao băng nổi bật và cả một sự “xếp hàng” thú vị của các thiên thể vào cuối tháng.

Mưa sao băng Eta Aquarids theo góc chụp từ đảo Java, Indonesia. Ảnh: Justin Ng

Để tận hưởng trọn vẹn những khoảnh khắc này, việc lựa chọn đúng thiết bị – từ ống nhòm, kính thiên văn đến máy ảnh đóng vai trò quyết định. Với sự chuẩn bị phù hợp, bạn hoàn toàn có thể biến mỗi đêm quan sát thành một trải nghiệm ngoạn mục.

Chọn thiết bị phù hợp: Không cần đắt, chỉ cần đúng

Ống nhòm là lựa chọn đơn giản nhưng hiệu quả cho người mới bắt đầu. Hầu như bất kỳ loại ống nhòm nào cũng có thể quan sát Mặt Trăng, nhưng các mẫu nhỏ gọn như Hawke Endurance ED 8x25 vẫn cho chất lượng hình ảnh đáng ngạc nhiên, đồng thời dễ mang theo. Nếu muốn chi tiết hơn, bạn nên chọn loại có độ phóng đại từ 12x trở lên và đường kính vật kính 50mm, kết hợp chân máy để ổn định hình ảnh khi quan sát lâu.

Kính thiên văn mang lại trải nghiệm sâu hơn, nhưng không nhất thiết phải là thiết bị cồng kềnh. Những mẫu phổ thông như Celestron StarSense Explorer LT 70AZ vẫn đủ sức cho hình ảnh rõ nét, đặc biệt phù hợp với người mới. Yếu tố quan trọng nhất không nằm ở kích thước mà là chất lượng thị kính và khả năng thu sáng.

Với nhiếp ảnh thiên văn, ống kính tele là “vũ khí” không thể thiếu. Để chụp được ảnh Mặt Trăng ấn tượng, bạn cần tiêu cự dài, khoảng 600mm. Những ống kính như Sony FE 200-600mm f/5.6-6.3 G OSS cho thấy khả năng giữ độ sắc nét rất tốt ngay cả ở mức zoom tối đa. Ngoài ra, việc căn thời điểm Mặt Trăng mọc và kết hợp với các công trình hoặc cảnh quan sẽ giúp bức ảnh có chiều sâu hơn.

5 - 6/5: Mưa sao băng Eta Aquarids đạt đỉnh

Diễn ra từ ngày 19/4 đến 28/5, mưa sao băng Eta Aquarids đạt cực đại vào đêm 5–6/5, với mật độ có thể lên tới 50 sao băng mỗi giờ. Tuy nhiên, ánh sáng từ Mặt Trăng gần tròn (khoảng 75%) có thể ảnh hưởng đến khả năng quan sát.

Hiện tượng này dễ quan sát bằng mắt thường và là “mỏ vàng” cho các nhiếp ảnh gia. Một chiếc máy ảnh có khả năng xử lý ISO tốt kết hợp với ống kính góc rộng như SIGMA 14mm f/1.4 DG DN ART sẽ giúp bạn ghi lại trọn vẹn bầu trời đêm.

13 - 15/5: Trăng lưỡi liềm hội ngộ sao Thổ và sao Hỏa

Trong những buổi rạng sáng, trước khi Mặt Trời mọc, bạn sẽ thấy trăng lưỡi liềm lần lượt “ghé thăm” sao Thổ và sao Hỏa. Ngày 13/5, Mặt Trăng nằm gần sao Thổ; ngày 14/5 nằm giữa hai hành tinh và đến ngày 15/5, nó dịch sang phía sao Hỏa.

Dù sao Hỏa thường không hiện rõ chi tiết, sao Thổ có thể quan sát được qua kính thiên văn. Tuy nhiên, vị trí thấp gần đường chân trời và ánh sáng bình minh khiến việc quan sát trở nên khó khăn hơn. Một chiếc ống nhòm 10x50 vẫn đủ để có cái nhìn nhanh và đẹp.

16/5: Trăng non – thời điểm vàng cho Dải Ngân Hà

Ngày 16/5 đánh dấu Trăng non, đồng nghĩa với bầu trời tối lý tưởng để quan sát thiên văn sâu và chụp ảnh Dải Ngân Hà. Đây là lúc ánh sáng từ Mặt Trăng không còn gây nhiễu, giúp bạn nhìn thấy nhiều ngôi sao hơn bằng ống nhòm 10x50.

Nếu muốn tiến xa hơn, kính thiên văn cỡ lớn sẽ giúp khám phá các thiên thể sâu trong vũ trụ. Đồng thời, đầu mùa cao điểm của Dải Ngân Hà cũng là thời điểm lý tưởng để đầu tư ống kính góc rộng chất lượng cao.

18 - 21/5: Trăng lưỡi liềm “dạo chơi” cùng sao Kim, sao Mộc và cụm sao tổ ong

Trong bốn buổi tối liên tiếp, ngay sau hoàng hôn, Trăng lưỡi liềm xuất hiện gần sao Kim, sao Mộc và cụm sao Beehive. Đây là một trong những cảnh tượng đẹp nhất tháng.

Ống nhòm thiên văn như Celestron SkyMaster 15x70 cho phép bạn quan sát cụm sao rõ hơn hoặc nhận diện các vệ tinh của sao Mộc. Nếu muốn thấy các dải mây đặc trưng của hành tinh này, bạn sẽ cần kính thiên văn.

Ngay cả những mẫu cơ bản như Celestron AstroMaster 70AZ cũng đủ mang lại trải nghiệm ấn tượng, trong khi các thiết bị cao cấp hơn như Celestron NexStar 8SE có thể sử dụng lâu dài.

31/5: Trăng xanh khép lại tháng thiên văn sôi động

Kết thúc tháng là Trăng xanh – lần Trăng tròn thứ hai trong cùng một tháng. Đây là dịp lý tưởng để đầu tư vào thiết bị quan sát chất lượng cao.

Trăng xanh. Ảnh: astrosystem - stock.adobe.com

Các lựa chọn đáng chú ý bao gồm ống nhòm Swarovski NL Pure 8x32 cho hình ảnh toàn diện, kính thiên văn thông minh Vaonis Vespera II giúp chụp ảnh xếp chồng tự động và ống kính siêu tele để đạt độ chi tiết tối đa trong nhiếp ảnh thiên văn.

Tháng 5/2026 không chỉ là một khoảng thời gian “dễ chịu” cho người yêu bầu trời đêm, mà còn là cơ hội để nâng cấp trải nghiệm quan sát. Với thiết bị phù hợp và một chút kiên nhẫn, bạn sẽ nhận ra rằng vũ trụ không hề xa xôi, nó luôn hiện diện ngay trên đầu, chờ được khám phá.

(Theo LiveScience, Space)