Sứ mệnh Artemis II đã chính thức khép lại với màn hạ cánh an toàn xuống vùng biển ngoài khơi San Diego vào tối ngày 10/4, đánh dấu chuyến bay có người lái đầu tiên quay trở lại Mặt Trăng kể từ thời kỳ Apollo 17 năm 1972.

Tuy nhiên, đối với NASA, đây mới chỉ là điểm khởi đầu cho một hành trình đầy tham vọng kéo dài nhiều năm phía trước.

NASA có kế hoạch xây dựng một căn cứ thường trực trên Mặt Trăng theo từng bước, dự kiến ​​hoàn thành vào năm 2032. Ảnh: NASA

Bốn phi hành gia tham gia sứ mệnh: Reid Wiseman, Victor Glover, Christina Koch và Jeremy Hansen đã hoàn thành chuyến bay kéo dài 10 ngày bay quanh Mặt Trăng, mở ra kỷ nguyên mới cho chương trình Artemis.

Đây là sứ mệnh có người lái đầu tiên trong chương trình này, sau thành công của Artemis I vào năm 2022.

Dù đạt được cột mốc lịch sử, NASA không có ý định “nghỉ ngơi trên chiến thắng”. Thay vào đó, cơ quan này đang chuẩn bị cho những bước tiến táo bạo hơn, với mục tiêu đưa con người quay trở lại bề mặt Mặt Trăng ngay trong vài năm tới.

Xây dựng căn cứ Mặt Trăng: Bước đệm cho hành trình tới sao Hỏa

Ban đầu, Artemis III được kỳ vọng sẽ là sứ mệnh đưa phi hành gia đổ bộ xuống Mặt Trăng. Tuy nhiên, theo thông báo mới từ Giám đốc NASA Jared Isaacman, kế hoạch này đã được điều chỉnh đáng kể.

Thay vì hạ cánh, Artemis III sẽ hoạt động trong quỹ đạo Trái Đất, tập trung thử nghiệm khả năng kết nối (dock) của tàu Orion với các hệ thống đổ bộ Mặt Trăng do tư nhân phát triển. Hai ứng viên chính là Starship của SpaceX và Blue Moon của Blue Origin.

NASA đặt mục tiêu phóng Artemis III vào giữa năm 2027. Nếu mọi thứ diễn ra thuận lợi, sứ mệnh tiếp theo - Artemis IV, sẽ thực hiện cú hạ cánh lịch sử gần cực Nam Mặt Trăng vào cuối năm 2028, sử dụng tàu Orion kết hợp với một trong hai hệ thống đổ bộ này.

Xa hơn nữa, NASA hướng tới việc triển khai liên tiếp các sứ mệnh Artemis có người lái nhằm thiết lập một căn cứ lâu dài trên Mặt Trăng vào khoảng năm 2032.

Tại đây, các phi hành gia sẽ sinh sống và làm việc trong thời gian dài, tích lũy kinh nghiệm quý giá cho mục tiêu lớn hơn: đưa con người lên sao Hỏa.

Đây là một tham vọng chưa từng có trong lịch sử nhân loại, xây dựng tiền đồn trên một thiên thể ngoài Trái Đất.

Tuy nhiên, những thành công ban đầu của Artemis I và Artemis II đang tạo ra niềm tin rằng kế hoạch này không phải là điều viển vông.

Trong một cuộc họp báo gần đây, ông Isaacman tiết lộ NASA đã tiến hành cuộc thảo luận cấp cao đầu tiên về thiết kế sứ mệnh Artemis III.

Một trong những câu hỏi quan trọng hiện nay là lựa chọn quỹ đạo ban đầu: quỹ đạo Trái Đất thấp (LEO) hay quỹ đạo cao hơn.

Mỗi phương án đều có ưu và nhược điểm riêng và quyết định cuối cùng sẽ phụ thuộc vào tiến độ phát triển của các đối tác cung cấp hệ thống đổ bộ.

Theo Phó Giám đốc NASA Amit Kshatriya, công tác chuẩn bị phần cứng cho Artemis III đã đạt được những bước tiến đáng kể.

Một số bộ phận của tên lửa Space Launch System đã có mặt tại Trung tâm Vũ trụ Kennedy, trong khi các thành phần khác đang được vận chuyển từ cơ sở lắp ráp Michoud.

Danh tính các phi hành gia của Artemis III cũng sẽ sớm được công bố trong thời gian tới.

Thách thức còn phía trước: Công nghệ chưa được kiểm chứng

Dù tiến triển tích cực, Artemis vẫn đối mặt với nhiều thách thức lớn. Cả hai hệ thống đổ bộ Mặt Trăng hiện vẫn chưa được chứng minh hoàn toàn.

Hình ảnh Trái Đất lặn phía trên rìa cong của Mặt Trăng trong bức ảnh này được phi hành đoàn Artemis II chụp trong chuyến hành trình vòng quanh phía xa của Mặt Trăng, ngày 6/4/2026. Ảnh: NASA

Trong khi Blue Moon chưa từng bay thử, Starship mới chỉ thực hiện các chuyến bay thử nghiệm dưới quỹ đạo, dù đã có những lần thành công gần đây.

Tuy nhiên, con tàu khổng lồ này vẫn chưa đạt được các cột mốc quan trọng như bay vào quỹ đạo, tiếp nhiên liệu ngoài không gian hay hoàn thiện hệ thống hỗ trợ sự sống, những yếu tố thiết yếu cho các sứ mệnh Mặt Trăng và sao Hỏa.

Bên cạnh đó, tàu Orion cũng bộc lộ một số vấn đề kỹ thuật. Trong Artemis II, hệ thống đẩy đã xảy ra rò rỉ helium, một sự cố tuy chưa nghiêm trọng nhưng có thể dẫn tới việc phải thiết kế lại van điều áp trong tương lai.

Ngoài ra, một số trục trặc nhỏ như hệ thống vệ sinh trên tàu cũng cần được cải tiến trước các sứ mệnh tiếp theo.

Bất chấp những thách thức, lãnh đạo NASA vẫn tỏ ra lạc quan. Thành công của Artemis II được xem là bằng chứng cho thấy cơ quan này đang đi đúng hướng.

“Đây mới chỉ là khởi đầu”, Isaacman nhấn mạnh sau khi sứ mệnh kết thúc. “Chúng tôi sẽ tiếp tục thực hiện các chuyến bay với tần suất ngày càng cao, đưa con người trở lại Mặt Trăng vào năm 2028 và bắt đầu xây dựng căn cứ tại đó”.

Nếu mọi thứ diễn ra đúng kế hoạch, thập kỷ tới có thể sẽ chứng kiến bước ngoặt lớn nhất của ngành hàng không vũ trụ kể từ thời kỳ Apollo, khi con người không chỉ quay lại Mặt Trăng, mà còn biến nơi đó thành bàn đạp cho hành trình chinh phục sao Hỏa.

(Theo Space, LiveScience)