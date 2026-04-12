Những tín hiệu này thoáng qua, khó đoán định và đôi khi mạnh hơn mức nền từ trường thông thường của Mặt Trăng tới 10 lần. Giờ đây, một nghiên cứu mới đã đưa ra lời giải thuyết phục, cho rằng thủ phạm là một dạng tương tác plasma chưa từng được nhận diện trước đây.

Mặt trăng có thể thiếu lá chắn từ trường toàn cầu, nhưng những vụ bùng phát từ tính khó hiểu từ lâu đã hé lộ những động lực ẩn giấu trên bề mặt của nó. Ảnh: Stock

Bí ẩn tín hiệu từ trường mạnh bất thường

Khác với Trái Đất, Mặt Trăng gần như không có từ quyển toàn cầu đủ mạnh để bảo vệ bề mặt khỏi gió Mặt Trời. Điều này đồng nghĩa với việc các hạt mang điện năng lượng cao từ Mặt Trời liên tục bắn phá trực tiếp vào bề mặt, làm xói mòn vật chất và tích điện lớp bụi mịn nguy hiểm phủ khắp vệ tinh tự nhiên này. Tuy nhiên, điều khiến giới khoa học bối rối là trong khoảng 60 năm qua, các tàu thăm dò vẫn ghi nhận những đợt tăng đột ngột của từ trường ở một số khu vực nhất định phía trên Mặt Trăng.

Các hiện tượng này được gọi là “lunar external magnetic enhancements” (LEMEs) – tức các tăng cường từ trường bên ngoài của Mặt Trăng. Từ khi được phát hiện, nguồn gốc của chúng vẫn là một dấu hỏi lớn. Không chỉ khó giải thích cơ chế hình thành, các nhà nghiên cứu còn chưa hiểu vì sao các tín hiệu này có thể lan xa hàng trăm kilomet phía trên bề mặt, đủ để các tàu vũ trụ phát hiện.

Một nghiên cứu mới đăng trên tạp chí khoa học thiên văn đã đề xuất rằng những tín hiệu bí ẩn này được tạo ra bởi một dạng bất ổn Kelvin–Helmholtz chưa từng được mô tả trước đây.

Hiện tượng Kelvin–Helmholtz vốn quen thuộc trong khí quyển Trái Đất, nơi nó tạo nên những đám mây cuộn sóng giống như lượn sóng trên đại dương. Nó xảy ra khi hai dòng chất lỏng, hoặc trong không gian là hai dòng plasma, chuyển động với tốc độ khác nhau, tạo ra sự trượt vận tốc và hình thành sóng.

Trong trường hợp của Mặt Trăng, các nhà khoa học đã biết rằng gió Mặt Trời va chạm với những “từ quyển mini” hình thành do các dị thường từ tính trong lớp đất đá bề mặt. Tuy nhiên, các mô hình trước đây cho rằng bất ổn Kelvin–Helmholtz chỉ xảy ra tại ranh giới tiếp xúc giữa hai dòng plasma này. Điều đó không thể giải thích việc các tàu vũ trụ ghi nhận tín hiệu từ trường ở độ cao hàng trăm kilomet.

Toán học phi tuyến mở ra cách nhìn hoàn toàn mới

Nhóm nghiên cứu nhận ra rằng các mô hình cũ sử dụng dạng toán học đơn giản hóa để mô tả hiện tượng. Họ quyết định áp dụng nhánh “phi tuyến” phức tạp hơn của cùng hiện tượng vật lý. Điều này cho phép mô phỏng chính xác hơn cách tương tác giữa gió Mặt Trời và các vùng từ tính nhỏ trên bề mặt Mặt Trăng.

Nói cách khác, họ xây dựng một mô hình chi tiết hơn về ranh giới giữa “từ quyển mini” do vật liệu từ tính trong đất đá Mặt Trăng tạo ra và dòng plasma từ gió Mặt Trời. Đây chính là nơi các bất ổn phát sinh và lan rộng.

Để kiểm chứng giả thuyết, các nhà khoa học sử dụng mô phỏng động lực học từ thủy phi tuyến. Họ thiết lập ba kịch bản với tốc độ gió Mặt Trời khác nhau. Hai trường hợp tốc độ cao tạo ra chế độ bất ổn “chi phối bởi sóng xung kích”, sinh ra các sóng từ trường lan nhanh lên phía trên, phù hợp với dữ liệu mà tàu vũ trụ ghi nhận trong nhiều năm.

Ngay cả khi gió Mặt Trời yếu hơn, mô hình vẫn tạo ra chế độ “chi phối bởi xoáy”. Trong trường hợp này, từ trường gần ranh giới vẫn được khuếch đại cục bộ lên khoảng 30–40 lần so với mức nền. Điều bất ngờ là các xoáy gần bề mặt vẫn tạo ra sóng lan lên các tầng plasma phía trên, hình thành sóng thứ cấp ở độ cao lớn hơn.

Kết quả mô phỏng trùng khớp đáng kể với dữ liệu quan sát được từ tàu thăm dò Mặt Trăng vào năm 1998. Điều này chứng minh rằng phiên bản phi tuyến của bất ổn Kelvin–Helmholtz hoàn toàn có thể tạo ra các cấu trúc từ trường giống như những gì các nhà khoa học đã đo được.

Quan trọng hơn, việc chỉ thay đổi cách tiếp cận toán học đã giúp giải quyết một bí ẩn tồn tại suốt 60 năm. Điều này cho thấy đôi khi chỉ cần điều chỉnh góc nhìn và mô hình hóa chính xác hơn, những câu hỏi kéo dài hàng thập kỷ có thể được giải đáp.

Phát hiện này không chỉ có ý nghĩa với Mặt Trăng. Các nhà nghiên cứu cho rằng cơ chế tương tự nhiều khả năng cũng xảy ra trên sao Hỏa. Những quan sát gần đây đã xác nhận rằng bất ổn Kelvin–Helmholtz có thể hình thành trong môi trường plasma của hành tinh đỏ. Đồng thời, sao Hỏa cũng có nhiều dị thường từ tính trong lớp vỏ, tương tự như trên Mặt Trăng.

Do đó, mô hình mới không chỉ giải thích hiện tượng LEMEs mà còn mở ra khả năng hiểu rõ hơn môi trường không gian xung quanh các thiên thể có từ trường yếu trong Hệ Mặt Trời. Điều này đặc biệt quan trọng đối với các sứ mệnh thăm dò tương lai, cũng như việc thiết kế thiết bị và bảo vệ phi hành gia trước các điều kiện plasma phức tạp.

Nghiên cứu này cho thấy rằng những tương tác plasma tinh vi giữa gió Mặt Trời và các vùng từ tính cục bộ có thể tạo ra hiệu ứng lớn hơn nhiều so với dự đoán trước đây. Không chỉ giải mã một hiện tượng lâu đời, nó còn cung cấp công cụ mới để nghiên cứu các môi trường không gian khác.

Trong bối cảnh nhân loại đang chuẩn bị quay trở lại Mặt Trăng và hướng tới sao Hỏa, việc hiểu rõ các biến động từ trường như vậy sẽ giúp cải thiện độ an toàn cho tàu vũ trụ, hệ thống điện tử và con người. Một bí ẩn kéo dài sáu thập kỷ cuối cùng đã được làm sáng tỏ và đồng thời mở ra nhiều câu hỏi mới về những gì còn đang diễn ra trong khoảng không gian đầy plasma quanh chúng ta.

(Theo SciTechDaily, Space)