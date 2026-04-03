Hưng Yên:

Lực lượng chức năng xác định 3 thiết bị Repeater đều do các hộ gia đình tự ý mua sắm, lắp đặt, sử dụng nhằm tăng cường sóng trong nhà gây can nhiễu cho mạng di động tại Hưng Yên.

Trên cơ sở phân tích dữ liệu hệ thống giám sát tần số iSpectra, trong hai ngày, 30/3/2026 và 2/4/2026, Trung tâm Tần số vô tuyến điện khu vực V (thuộc Cục Tần số vô tuyến điện) phối hợp với Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Hưng Yên, chính quyền địa phương tiến hành đo, kiểm tra, xử lý 3 thiết bị kích sóng Repeater di động hoạt động trái phép, gây nhiễu có hại đến nhiều trạm gốc thông tin di động trên địa bàn xã Việt Tiến và xã Nghĩa Trụ, tỉnh Hưng Yên.

Qua kiểm tra thực tế, lực lượng chức năng xác định 3 thiết bị Repeater đều do các hộ gia đình tự ý mua sắm, lắp đặt, sử dụng nhằm tăng cường sóng trong nhà. Đáng chú ý, cả 3 thiết bị kích sóng trên đều được các cá nhân mua qua nền tảng thương mại điện tử Shopee.

Các thiết bị kích sóng không được cấp phép, không bảo đảm quy chuẩn kỹ thuật, phát xạ sai quy định, làm suy giảm chất lượng dịch vụ, gây rớt cuộc gọi, giảm tốc độ truy cập dữ liệu và ảnh hưởng trực tiếp đến hoạt động của nhiều trạm gốc thông tin di động trong khu vực.

Trung tâm Tần số vô tuyến điện khu vực V đã lập biên bản vi phạm hành chính, ban hành quyết định xử phạt đối với các cá nhân vi phạm; đồng thời buộc tháo dỡ, tiêu hủy toàn bộ thiết bị kích sóng trái phép theo quy định của pháp luật.

Cơ quan chức năng khuyến cáo người dân tuyệt đối không mua bán, lắp đặt, sử dụng thiết bị kích sóng di động. Việc sử dụng thiết bị vô tuyến điện trái phép không chỉ vi phạm pháp luật mà còn tiềm ẩn nguy cơ gây mất an toàn thông tin, ảnh hưởng đến phát triển kinh tế và trật tự xã hội.

Trước đó, Cục Tần số vô tuyến điện đã phát hiện nhiều vụ can nhiễu từ việc sử dụng các thiết bị không đạt chuẩn. Từ cuối tháng 7/2025, nhiều người dân và cán bộ làm việc tại khu vực Sở Khoa học và Công nghệ Hải Phòng tại địa chỉ số 1, phố Phạm Ngũ Lão, phường An Biên, Hải Phòng phản ánh hiện tượng các thiết bị khóa thông minh (smart key) của ô tô, xe máy không hoạt động. Theo ghi nhận, các phương tiện chỉ có thể khởi động khi được di chuyển ra khỏi khu vực khoảng 50m.

Qua quá trình đo kiểm và phân tích tín hiệu, đoàn công tác xác định "thủ phạm" gây nhiễu là bộ thiết bị báo rung không dây TRND16 gồm 16 thẻ, được sử dụng để thông báo nhận đồ uống tại quán Mr Good Tea, tại địa chỉ số 4, phố Phạm Ngũ Lão, phường An Biên, Hải Phòng.

Năm 2024, Trung tâm Tần số vô tuyến điện khu vực V đã xử lý hai vụ việc tương tự tại địa bàn thành phố Hải Phòng. Cụ thể, vụ việc xảy ra tại Nhà hàng Nhật Vạn 1 tại số 303, đường Nguyễn Văn Linh, do thiết bị điều khiển cửa cuốn bị lỗi gây nhiễu sóng, ảnh hưởng đến hoạt động của khóa thông minh ô tô, xe máy.

Vụ nhiễu thứ hai xảy ra tại khu vực Lô LK1, Chung cư Hoàng Huy, phường An Hải (tại xã An Đồng cũ), do thiết bị quản lý trò chơi điện tử phát tín hiệu gây nhiễu hoàn toàn đối với các thiết bị khóa thông minh.

Các thiết bị gây nhiễu trong những vụ việc nêu trên đều không có tem hợp quy, không đáp ứng yêu cầu về quy chuẩn kỹ thuật theo quy định tại Thông tư 08/2021/TT-BTTTT. Sau khi được xử lý, hoạt động của các phương tiện tại các khu vực bị ảnh hưởng đã trở lại bình thường, không còn hiện tượng nhiễu.

Để đảm bảo an toàn tần số và tránh các sự cố tương tự, Cục Tần số vô tuyến điện khuyến cáo người dân và tổ chức chỉ nên mua và sử dụng các thiết bị ứng dụng sóng vô tuyến điện có nguồn gốc, xuất xứ rõ ràng, được chứng nhận hợp quy, công bố hợp quy và có gắn dấu (tem) hợp quy theo quy định hiện hành.

Khi gặp hiện tượng nghi ngờ nhiễu, người dân phản ánh qua một trong các cách thức sau: Gọi điện, nhắn tin đến số hotline 0862.92.92.92; Thông báo đến Trung tâm Tần số vô tuyến điện khu vực hoặc Sở KH&CN tại các tỉnh, thành phố.