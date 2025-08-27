"Thủ phạm" gây nhiễu là bộ thiết bị báo rung không dây TRND16 gồm 16 thẻ, được sử dụng để thông báo nhận đồ uống tại quán Mr Good Tea tại địa chỉ số 4, phố Phạm Ngũ Lão, phường An Biên, Hải Phòng.

Từ cuối tháng 7/2025, nhiều người dân và cán bộ làm việc tại khu vực Sở Khoa học và Công nghệ Hải Phòng tại địa chỉ số 1, phố Phạm Ngũ Lão, phường An Biên, Hải Phòng phản ánh hiện tượng các thiết bị khóa thông minh (smart key) của ô tô, xe máy không hoạt động. Theo ghi nhận, các phương tiện chỉ có thể khởi động khi được di chuyển ra khỏi khu vực khoảng 50m.

Tiếp nhận thông tin phản ảnh, ngày 20/8, Trung tâm Tần số vô tuyến điện khu vực V (Cục Tần số vô tuyến điện) đã cử đoàn công tác đến hiện trường để kiểm tra, xác định nguyên nhân.

Qua quá trình đo kiểm và phân tích tín hiệu, đoàn công tác xác định "thủ phạm" gây nhiễu là bộ thiết bị báo rung không dây TRND16 gồm 16 thẻ, được sử dụng để thông báo nhận đồ uống tại quán Mr Good Tea tại địa chỉ số 4, phố Phạm Ngũ Lão, phường An Biên, Hải Phòng.

Thiết bị này bị lỗi kỹ thuật, phát tín hiệu liên tục, gây nhiễu trực tiếp lên dải tần 433,05 - 434,79 MHz vốn được miễn cấp phép cho các thiết bị điều khiển từ xa như smart key theo quy định tại Thông tư 08/2021/TT-BTTTT.

Ngay sau khi xử lý nguồn nhiễu, các thiết bị khóa thông minh của tất cả các phương tiện trong khu vực đã hoạt động bình thường trở lại, chấm dứt sự bất tiện và lo lắng của người dân.

Trước đó, trong năm 2024, Trung tâm Tần số vô tuyến điện khu vực V đã xử lý hai vụ việc tương tự tại địa bàn thành phố Hải Phòng. Cụ thể, vụ việc xảy ra tại Nhà hàng Nhật Vạn 1 tại số 303, đường Nguyễn Văn Linh, do thiết bị điều khiển cửa cuốn bị lỗi gây nhiễu sóng, ảnh hưởng đến hoạt động của khóa thông minh ô tô, xe máy.

Vụ nhiễu thứ hai xảy ra tại khu vực Lô LK1, Chung cư Hoàng Huy, phường An Hải (tại xã An Đồng cũ), do thiết bị quản lý trò chơi điện tử phát tín hiệu gây nhiễu hoàn toàn đối với các thiết bị khóa thông minh.

Các thiết bị gây nhiễu trong những vụ việc nêu trên đều không có tem hợp quy, không đáp ứng yêu cầu về quy chuẩn kỹ thuật theo quy định tại Thông tư 08/2021/TT-BTTTT. Sau khi được xử lý, hoạt động của các phương tiện tại các khu vực bị ảnh hưởng đã trở lại bình thường, không còn hiện tượng nhiễu.

Gần đây, Cục Tần số vô tuyến điện liên tục phải xử lý can nhiễu từ các thiết bị làm tê liệt nhiều ô tô xe máy sử dụng smart key. Cụ thể ngày 24/8, tổ công tác của Trung tâm Tần số vô tuyến điện Khu vực I đã tiến hành đo kiểm tại Kim Mã, Hà Nội. Lực lượng chức năng đã xác định "thủ phạm" gây nhiễu là thiết bị quét mã QR để so sánh kết quả Vietlott. Thiết bị này bị lỗi và liên tục phát tín hiệu gây nhiễu trực tiếp lên dải tần 433.05 - 434.79 MHz được miễn cấp phép cho các thiết bị điều khiển từ xa như smart key.

Để đảm bảo an toàn tần số và tránh các sự cố tương tự, Cục Tần số vô tuyến điện khuyến cáo người dân và tổ chức chỉ nên mua và sử dụng các thiết bị ứng dụng sóng vô tuyến điện có nguồn gốc, xuất xứ rõ ràng, được chứng nhận hợp quy, công bố hợp quy và có gắn dấu (tem) hợp quy theo quy định hiện hành.

Khi gặp hiện tượng nghi ngờ nhiễu smart key, người dân phản ánh qua một trong các cách thức sau: Gọi điện, nhắn tin đến số hotline 0862.92.92.92; Thông báo đến Trung tâm Tần số vô tuyến điện khu vực hoặc Sở KHCN tại các tỉnh, thành phố.