Sáng thứ Bảy (31/1), giá vàng tại thị trường trong nước tiếp tục được các thương hiệu điều chỉnh giảm mạnh. Theo đó, giá vàng miếng SJC được niêm yết ở 169-172 triệu đồng/lượng (mua - bán), giảm 9 triệu đồng/lượng ở cả chiều mua vào và bán ra so với mức chốt hôm qua.

Vàng nhẫn của các thương hiệu cũng “bốc hơi” 9 triệu đồng/lượng so với chốt phiên hôm qua, phổ biến ở mức 169-172 triệu đồng/lượng ở chiều mua vào và bán ra.

Tính từ mức đỉnh hơn 191 triệu đồng/lượng ghi nhận hôm 29/1, giá vàng hiện đã giảm khoảng gần triệu đồng mỗi lượng.

Tranh thủ khi giá vàng vừa có cú sập mạnh hiếm thấy trong lịch sử, sáng thứ Bảy, nhiều người chen chân xếp hàng mua vàng bất chấp thời tiết mưa rét ở Hà Nội.

Tuy nhiên, do chưa nắm rõ các quy định giao dịch mới, không ít người rơi vào cảnh xếp hàng nhiều nơi nhưng vẫn mua được rất hạn chế.

Ghi nhận của phóng viên tại cửa hàng vàng Bảo Tín Mạnh Hải trên đường Quang Trung (Hà Đông cũ, Hà Nội), ngay từ sáng sớm đã xuất hiện cảnh người dân xếp hàng dài chờ đến lượt vào mua vàng. Không khí giao dịch khá căng thẳng, nhiều người tỏ ra sốt ruột vì sợ lỡ “điểm mua” sau khi giá vàng vừa hạ nhiệt.

Bà T. (trú tại Hà Đông) cho biết, sáng nay bà đã đến cửa hàng Phú Quý để mua vàng. Tuy nhiên, do không nắm được quy định mới yêu cầu các giao dịch mua vàng từ 20 triệu đồng trở lên phải thực hiện bằng hình thức chuyển khoản, bà chỉ kịp mua 1 chỉ vàng bằng tiền mặt. “Tôi cứ nghĩ mang tiền mặt là mua được như trước, đến nơi mới biết có quy định mới nên đành mua tạm 1 chỉ”, bà T. nói.

Không cam lòng vì mua được quá ít, bà T. tiếp tục di chuyển sang cửa hàng Bảo Tín Mạnh Hải với hy vọng mua thêm. Tại đây, bà mới biết mình không phải trường hợp cá biệt. Rất nhiều người xếp hàng cũng rơi vào tình cảnh tương tự do chưa cập nhật kịp thời quy định thanh toán mới. Có người buộc phải gọi điện nhờ người thân chuyển tiền gấp vào tài khoản để đủ điều kiện mua vàng theo mức mong muốn.

Tại cửa hàng vàng bạc đá quý Bảo Tín Mạnh Hải xuất hiện hàng dài người xếp hàng chờ mua vàng ngay từ sáng sớm thứ Bảy.

Bên trong các quầy hàng đều chật kín khách chọn mua vàng.

Tại khu vực quầy thu ngân, khách cũng xếp hàng dài chờ thanh toán.

Sáng hôm nay, mỗi 1 lượng vàng nhẫn 9999 ép vỉ có giá 172 triệu đồng, giảm mạnh so với mức đỉnh hơn 191 triệu đồng/lượng.

Sau khi giá vàng có cú sập mạnh, nhiều người đầu tư tranh thủ gom mua, số khác cũng xếp hàng mua kim loại quý này để tích trữ hoặc trả nợ.

Suốt từ sáng đến trưa, các cửa hàng vàng vẫn tấp nập khách ra vào mua bán.

Trong dòng người chờ đợi, chị M.T.T. chia sẻ câu chuyện riêng đầy áp lực. Chị cho biết đang mua vàng tích dần để trả nợ. “Tôi vay 1 lượng vàng từ năm 2020, khi đó bán được khoảng 55 triệu đồng/lượng. Sau này vàng tăng, tôi cứ nghĩ rồi sẽ có lúc giảm nên chần chừ chưa mua lại. Ai ngờ có thời điểm vàng lên tới 191 triệu đồng/lượng, lúc đó tôi thực sự không dám nghĩ đến chuyện trả nợ nữa”, chị T. nói.

Theo chị, mức giá hiện tại khoảng 172 triệu đồng/lượng vẫn rất cao so với thời điểm bán vàng trước đây, nhưng chị không thể tiếp tục chờ đợi. “Sốt ruột quá rồi. Tôi đành mua gom dần vài chỉ, khi nào có tiền sẽ mua tiếp cho đủ 1 lượng để trả cho người ta”, chị bộc bạch.

Đáng chú ý, tại cửa hàng Bảo Tín Mạnh Hải, khách mua vàng trong thời điểm này chưa được nhận vàng ngay. Thay vào đó, khách hàng phải ký hợp đồng mua vàng, thanh toán đủ tiền và chờ đến ngày 2/4 mới được nhận vàng. Dù phải chờ đợi, nhiều người vẫn chấp nhận vì lo ngại giá vàng có thể bật tăng trở lại bất cứ lúc nào.

Nhân viên cửa hàng cho biết, trong thời gian chờ nhận vàng, nếu khách hàng có nhu cầu bán lại, chỉ cần mang theo hợp đồng mua vàng và căn cước công dân, cửa hàng sẽ thực hiện mua lại theo giá tại thời điểm giao dịch.