Ghi nhận của phóng viên ngày 30/1, thị trường vàng tại phố Trần Nhân Tông (quận Hai Bà Trưng, Hà Nội) tấp nập từ sáng sớm. Một số thương hiệu vàng lớn ghi nhận hàng dài người dân xếp hàng chờ tới lượt giao dịch. Không ít khách hàng đã có mặt tại “phố vàng” từ 3 giờ.

Tại cửa hàng vàng Bảo Tín Minh Châu, hàng trăm người dân xếp hàng dài kín vỉa hè chờ tới lượt vào giao dịch. Lúc 10h, giá vàng nhẫn tròn trơn được Bảo Tín Minh Châu niêm yết ở mức 178,6 triệu đồng/lượng mua vào và 181,6 triệu đồng/lượng bán ra.

Cửa hàng bán ra tối đa 1 lượng và khách hàng sẽ nhận được vàng sau khoảng 2 tuần. Khách hàng mua dưới 5 chỉ sẽ được nhận vàng ngay. Trước nhu cầu tăng cao, thương hiệu này áp dụng biện pháp giới hạn số lượng, theo đó khách hàng đã mua vàng hôm qua không được mua thêm.

Người dân xếp hàng chờ mua vàng. Ảnh: D.A

Tại Phú Quý, cửa hàng treo biển “hết hàng” và thông báo không thực hiện giao dịch vàng trong buổi sáng nay. Tại đây, giá vàng nhẫn tròn 999,9 được niêm yết ở mức 177 triệu đồng/lượng mua vào và 180 triệu đồng/lượng bán ra.

Tuy nhiên, thương hiệu này vẫn giao dịch mua bán bạc. Ghi nhận sáng nay tại cửa hàng, hàng trăm người đứng chờ bên ngoài để tới lượt vào mua bán bạc. Nhân thời điểm giá bạc tăng, nhiều nhà đầu tư tranh thủ chốt lời.

Cửa hàng vàng thông báo hết hàng. Ảnh: D.A

Cách đó không xa, cửa hàng vàng Bảo Tín Mạnh Hải không xảy ra tình trạng khách hàng chen chúc xếp hàng. Tại thời điểm ghi nhận, thương hiệu này niêm yết giá vàng Kim Gia Bảo 24K (999,9) ở mức 178,6 triệu đồng/lượng mua vào và 181,6 triệu đồng/lượng bán ra. Cửa hàng không hạn chế số lượng vàng bán ra, tuy nhiên khách hàng phải chờ theo giấy hẹn 60 ngày mới được nhận vàng.

Trước tình trạng giá vàng “sốt sình sịch”, không ít người dân đứng ngồi không yên. Bà Bảo (Đống Đa, Hà Nội) cho biết, bà đã xếp hàng từ 5 giờ để mua 1 cây vàng bằng số tiền tiết kiệm. So với giá vàng ngày hôm qua, bà Bảo cho rằng mình đã tiết kiệm được gần 10 triệu đồng.

Người dân xếp hàng chờ mua bạc. Ảnh: D.A

Trái ngược với tâm lý “mua được giá tốt” của một số người dân, chị Hương (Cầu Giấy, Hà Nội), một nhà đầu tư vàng, không giấu được sự lo lắng. Chị cho biết vừa mua vàng vào ngày hôm qua với mức giá lên tới 190 triệu đồng/lượng. Trước diễn biến giá vàng quay đầu giảm mạnh trong ngày hôm nay, chị Hương thấp thỏm lo ngại nếu xu hướng này tiếp diễn, khoản đầu tư của mình có thể chịu mức thua lỗ không nhỏ.

Ông Nguyễn Mạnh Cường (chuyên viên tư vấn tài chính) cho rằng, việc nhà đầu tư ồ ạt mua vàng khi giá đã tăng nóng tiềm ẩn nhiều rủi ro. Việc “đu đỉnh” rất dễ khiến nhà đầu tư đối mặt nguy cơ thua lỗ lớn nếu thị trường điều chỉnh. Nhà đầu tư cần thận trọng, tránh tâm lý đám đông và không nên sử dụng đòn bẩy tài chính khi tham gia thị trường vàng.